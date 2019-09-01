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شاهد "حافلات نقل معلمات" بالليث تفر من قسائم "النقل" .. والمهلة مطلب

تصل 5 آلاف ريال .. والسائقون: تراكمت علينا وليس أمامنا إلا السداد أو التوقف

لم يجد عدد من سائقي حافلات نقل معلمات الليث وأضم، حلاً للفرار من قسائم وزارة النقل على طريق الساحل الدولي "جدة – الليث"، سوى العودة في الاتجاه نفسه، مطالبين بمهلة لتصحيح وضعهم كي يتسنى لهم إيصال المعلمات القادمات إلى مدارسهن من جدة ومكة المكرّمة، اللاتي يعملن في مدارس محافظتَي الليث وأضم.

وبحسب السائقين؛ فإن عدداً منهم اضطر صباح اليوم الأحد مع أول يوم دراسي، إلى العودة من حيث أتى، وعدم تمكنهم من عبور أحد مراكز نقاط التفتيش على طريق الساحل بسبب وجود وزارة النقل التي تقف بالمرصاد لمخالفي نقل المعلمات ممّن ليس لديهم تصاريح نظامية تسمح لهم بممارسة هذا النشاط.

وقال أحد السائقين ويُدعى "طارق الجميعي": "اضطررنا إلى العودة من منتصف الطريق صباح اليوم، بسبب خوفنا من قسائم وزارة النقل التي تصل إلى 5 آلاف ريال، بحجة عدم تحويل المركبات من نقل خاص إلى عام، حيث تراكمت علينا قسائم النقل على الطريق الرابط بين جدة والليث منذ الأعوام السابقة ولم نستطع سدادها؛ ما جعلنا أمام خياريْن لا ثالث لهما إما التوقف عن نقل المعلمات أو تحمّلنا تلك المخالفات بشكل يومي".

وطالب "الجميعي"؛ المسؤولين بضرورة إعطائهم مهلة لتصحيح وضعهم كي يتسنى لهم إيصال المعلمات اللاتي يداومن يومياً من جدة ومكة المكرّمة ويعبرن طريق الساحل للوصول إلى مدارسهن في محافظتَي الليث وأضم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "حافلات نقل معلمات" بالليث تفر من قسائم "النقل" .. والمهلة مطلب
سبق

لم يجد عدد من سائقي حافلات نقل معلمات الليث وأضم، حلاً للفرار من قسائم وزارة النقل على طريق الساحل الدولي "جدة – الليث"، سوى العودة في الاتجاه نفسه، مطالبين بمهلة لتصحيح وضعهم كي يتسنى لهم إيصال المعلمات القادمات إلى مدارسهن من جدة ومكة المكرّمة، اللاتي يعملن في مدارس محافظتَي الليث وأضم.

وبحسب السائقين؛ فإن عدداً منهم اضطر صباح اليوم الأحد مع أول يوم دراسي، إلى العودة من حيث أتى، وعدم تمكنهم من عبور أحد مراكز نقاط التفتيش على طريق الساحل بسبب وجود وزارة النقل التي تقف بالمرصاد لمخالفي نقل المعلمات ممّن ليس لديهم تصاريح نظامية تسمح لهم بممارسة هذا النشاط.

وقال أحد السائقين ويُدعى "طارق الجميعي": "اضطررنا إلى العودة من منتصف الطريق صباح اليوم، بسبب خوفنا من قسائم وزارة النقل التي تصل إلى 5 آلاف ريال، بحجة عدم تحويل المركبات من نقل خاص إلى عام، حيث تراكمت علينا قسائم النقل على الطريق الرابط بين جدة والليث منذ الأعوام السابقة ولم نستطع سدادها؛ ما جعلنا أمام خياريْن لا ثالث لهما إما التوقف عن نقل المعلمات أو تحمّلنا تلك المخالفات بشكل يومي".

وطالب "الجميعي"؛ المسؤولين بضرورة إعطائهم مهلة لتصحيح وضعهم كي يتسنى لهم إيصال المعلمات اللاتي يداومن يومياً من جدة ومكة المكرّمة ويعبرن طريق الساحل للوصول إلى مدارسهن في محافظتَي الليث وأضم.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
01:50 PM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
02:11 PM

شاهد "حافلات نقل معلمات" بالليث تفر من قسائم "النقل" .. والمهلة مطلب

تصل 5 آلاف ريال .. والسائقون: تراكمت علينا وليس أمامنا إلا السداد أو التوقف

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,153

لم يجد عدد من سائقي حافلات نقل معلمات الليث وأضم، حلاً للفرار من قسائم وزارة النقل على طريق الساحل الدولي "جدة – الليث"، سوى العودة في الاتجاه نفسه، مطالبين بمهلة لتصحيح وضعهم كي يتسنى لهم إيصال المعلمات القادمات إلى مدارسهن من جدة ومكة المكرّمة، اللاتي يعملن في مدارس محافظتَي الليث وأضم.

وبحسب السائقين؛ فإن عدداً منهم اضطر صباح اليوم الأحد مع أول يوم دراسي، إلى العودة من حيث أتى، وعدم تمكنهم من عبور أحد مراكز نقاط التفتيش على طريق الساحل بسبب وجود وزارة النقل التي تقف بالمرصاد لمخالفي نقل المعلمات ممّن ليس لديهم تصاريح نظامية تسمح لهم بممارسة هذا النشاط.

وقال أحد السائقين ويُدعى "طارق الجميعي": "اضطررنا إلى العودة من منتصف الطريق صباح اليوم، بسبب خوفنا من قسائم وزارة النقل التي تصل إلى 5 آلاف ريال، بحجة عدم تحويل المركبات من نقل خاص إلى عام، حيث تراكمت علينا قسائم النقل على الطريق الرابط بين جدة والليث منذ الأعوام السابقة ولم نستطع سدادها؛ ما جعلنا أمام خياريْن لا ثالث لهما إما التوقف عن نقل المعلمات أو تحمّلنا تلك المخالفات بشكل يومي".

وطالب "الجميعي"؛ المسؤولين بضرورة إعطائهم مهلة لتصحيح وضعهم كي يتسنى لهم إيصال المعلمات اللاتي يداومن يومياً من جدة ومكة المكرّمة ويعبرن طريق الساحل للوصول إلى مدارسهن في محافظتَي الليث وأضم.

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