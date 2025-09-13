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70 عاماً "إذاعات دولية سعودية".. احتفال يحكي قصة الإنشاء والانطلاقة

تمثّل صوت المملكة إلى الشعوب الأخرى وواجهة الإعلام للعالم الإسلامي

تحتفل الإذاعات الدولية السعودية، اليوم الأحد، باكتمال عقدها السابع (70 عاماً).

حيث أُنشئت بتوجيه كريم من المشرف على الإذاعة المسؤول عن وضع البرامج آنذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- (الملك فيصل فيما بعد)، وبثّت في يوم الأربعاء غرة شهر ذي الحجة عام 1369هـ، (13 سبتمبر 1950م) البرامج الموجّهة من إذاعة المملكة العربية السعودية تحت اسم الإذاعات الشرقية.

وبدأت الإذاعات الشرقية بثها التجريبي من مشعر عرفات بصوت عباس شطا؛ باللغة الإندونيسية لمدة (15) دقيقة محمولة على موجتين قصيرتين طولهما 19.55، 16.93 متر بقوة 350 كيلو هيرتز، وتلاها البث باللغة الأوردية.

ثم استقر بث الإذاعات الشرقية من مقر الإذاعة بجبل هندي في الشامية بالعاصمة المقدّسة، إلى أن انتقل مع الإذاعة إلى طريق المطار بجدة، فطريق الميناء (شارع الملك خالد حالياً).

وبين تقرير صادر عن الإذاعات السعودية أن العمل الإذاعي يشكل بصفةٍ عامة مطلباً لا غنى عنه لاستهداف الجماهير والتأثير فيها لحملها على تغيير اتجاهاتها أو سلوكها حيال قضية من القضايا.

ورغم التطور الهائل في وسائل الإعلام بسبب تطور تقنية الاتصال وسيطرة الصورة على الرسالة الإعلامية، إلا أنه يظل للإذاعة بريقها ومكانتها بين وسائل الإعلام باعتبارها الوسيلة التي توجد مع المستمع أينما كان، وفي متناول أيدي البسطاء من الناس، وتتيح للمستمع فرصة التعرُّف على ما يدور في العالم وعلى شعوب وثقافات مختلفة بأقل التكاليف، والإذاعات الموجّهة يمكن تعريفها بأنها جهدٌ مباشر ومقصود من الحكومات أو المنظمات لاستهداف شرائح محدّدة من الجماهير ضمن رقعة جغرافية محدّدة بلغة محدّدة من أجل إحداث تأثير محدّد.

وتعد الإذاعات الدولية السعودية واجهة الإعلام لقلب العالم الإسلامي، وهي تمثل صوت الدولة إلى الشعوب الأخرى التي تشرح سياستها ومواقفها وتنقل ثقافتها وترد على كل مَن يحاول النيل منها بعشر لغات، وهي: (الفرنسية – الأوردية – الفارسية – البنغلادشية – التركستانية – السواحلية – الصومالية – الإندونيسية – البشتية – التركية) موجهة الى 62 دولة.

وتنقل الإذاعات الدولية الموجّهة الى العالم النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية من تنامٍ وتأثير من حيث مكانتها في مختلف الساحات السياسية والاقتصادية والريادية من خلال فتح قنوات الحوار والتسامح والسلام بين الحضارات والأديان، وأهمية إيصال صوت المملكة ومواقفها في هذا الشأن إلى الشعوب بلغاتهم لأهمية تعزيز الفهم الصحيح للإسلام.

الإذاعات الدولية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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70 عاماً "إذاعات دولية سعودية".. احتفال يحكي قصة الإنشاء والانطلاقة
سبق

تحتفل الإذاعات الدولية السعودية، اليوم الأحد، باكتمال عقدها السابع (70 عاماً).

حيث أُنشئت بتوجيه كريم من المشرف على الإذاعة المسؤول عن وضع البرامج آنذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- (الملك فيصل فيما بعد)، وبثّت في يوم الأربعاء غرة شهر ذي الحجة عام 1369هـ، (13 سبتمبر 1950م) البرامج الموجّهة من إذاعة المملكة العربية السعودية تحت اسم الإذاعات الشرقية.

وبدأت الإذاعات الشرقية بثها التجريبي من مشعر عرفات بصوت عباس شطا؛ باللغة الإندونيسية لمدة (15) دقيقة محمولة على موجتين قصيرتين طولهما 19.55، 16.93 متر بقوة 350 كيلو هيرتز، وتلاها البث باللغة الأوردية.

ثم استقر بث الإذاعات الشرقية من مقر الإذاعة بجبل هندي في الشامية بالعاصمة المقدّسة، إلى أن انتقل مع الإذاعة إلى طريق المطار بجدة، فطريق الميناء (شارع الملك خالد حالياً).

وبين تقرير صادر عن الإذاعات السعودية أن العمل الإذاعي يشكل بصفةٍ عامة مطلباً لا غنى عنه لاستهداف الجماهير والتأثير فيها لحملها على تغيير اتجاهاتها أو سلوكها حيال قضية من القضايا.

ورغم التطور الهائل في وسائل الإعلام بسبب تطور تقنية الاتصال وسيطرة الصورة على الرسالة الإعلامية، إلا أنه يظل للإذاعة بريقها ومكانتها بين وسائل الإعلام باعتبارها الوسيلة التي توجد مع المستمع أينما كان، وفي متناول أيدي البسطاء من الناس، وتتيح للمستمع فرصة التعرُّف على ما يدور في العالم وعلى شعوب وثقافات مختلفة بأقل التكاليف، والإذاعات الموجّهة يمكن تعريفها بأنها جهدٌ مباشر ومقصود من الحكومات أو المنظمات لاستهداف شرائح محدّدة من الجماهير ضمن رقعة جغرافية محدّدة بلغة محدّدة من أجل إحداث تأثير محدّد.

وتعد الإذاعات الدولية السعودية واجهة الإعلام لقلب العالم الإسلامي، وهي تمثل صوت الدولة إلى الشعوب الأخرى التي تشرح سياستها ومواقفها وتنقل ثقافتها وترد على كل مَن يحاول النيل منها بعشر لغات، وهي: (الفرنسية – الأوردية – الفارسية – البنغلادشية – التركستانية – السواحلية – الصومالية – الإندونيسية – البشتية – التركية) موجهة الى 62 دولة.

وتنقل الإذاعات الدولية الموجّهة الى العالم النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية من تنامٍ وتأثير من حيث مكانتها في مختلف الساحات السياسية والاقتصادية والريادية من خلال فتح قنوات الحوار والتسامح والسلام بين الحضارات والأديان، وأهمية إيصال صوت المملكة ومواقفها في هذا الشأن إلى الشعوب بلغاتهم لأهمية تعزيز الفهم الصحيح للإسلام.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
10:24 AM

70 عاماً "إذاعات دولية سعودية".. احتفال يحكي قصة الإنشاء والانطلاقة

تمثّل صوت المملكة إلى الشعوب الأخرى وواجهة الإعلام للعالم الإسلامي

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عبدالله الراجحي - جدة
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تحتفل الإذاعات الدولية السعودية، اليوم الأحد، باكتمال عقدها السابع (70 عاماً).

حيث أُنشئت بتوجيه كريم من المشرف على الإذاعة المسؤول عن وضع البرامج آنذاك الأمير فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- (الملك فيصل فيما بعد)، وبثّت في يوم الأربعاء غرة شهر ذي الحجة عام 1369هـ، (13 سبتمبر 1950م) البرامج الموجّهة من إذاعة المملكة العربية السعودية تحت اسم الإذاعات الشرقية.

وبدأت الإذاعات الشرقية بثها التجريبي من مشعر عرفات بصوت عباس شطا؛ باللغة الإندونيسية لمدة (15) دقيقة محمولة على موجتين قصيرتين طولهما 19.55، 16.93 متر بقوة 350 كيلو هيرتز، وتلاها البث باللغة الأوردية.

ثم استقر بث الإذاعات الشرقية من مقر الإذاعة بجبل هندي في الشامية بالعاصمة المقدّسة، إلى أن انتقل مع الإذاعة إلى طريق المطار بجدة، فطريق الميناء (شارع الملك خالد حالياً).

وبين تقرير صادر عن الإذاعات السعودية أن العمل الإذاعي يشكل بصفةٍ عامة مطلباً لا غنى عنه لاستهداف الجماهير والتأثير فيها لحملها على تغيير اتجاهاتها أو سلوكها حيال قضية من القضايا.

ورغم التطور الهائل في وسائل الإعلام بسبب تطور تقنية الاتصال وسيطرة الصورة على الرسالة الإعلامية، إلا أنه يظل للإذاعة بريقها ومكانتها بين وسائل الإعلام باعتبارها الوسيلة التي توجد مع المستمع أينما كان، وفي متناول أيدي البسطاء من الناس، وتتيح للمستمع فرصة التعرُّف على ما يدور في العالم وعلى شعوب وثقافات مختلفة بأقل التكاليف، والإذاعات الموجّهة يمكن تعريفها بأنها جهدٌ مباشر ومقصود من الحكومات أو المنظمات لاستهداف شرائح محدّدة من الجماهير ضمن رقعة جغرافية محدّدة بلغة محدّدة من أجل إحداث تأثير محدّد.

وتعد الإذاعات الدولية السعودية واجهة الإعلام لقلب العالم الإسلامي، وهي تمثل صوت الدولة إلى الشعوب الأخرى التي تشرح سياستها ومواقفها وتنقل ثقافتها وترد على كل مَن يحاول النيل منها بعشر لغات، وهي: (الفرنسية – الأوردية – الفارسية – البنغلادشية – التركستانية – السواحلية – الصومالية – الإندونيسية – البشتية – التركية) موجهة الى 62 دولة.

وتنقل الإذاعات الدولية الموجّهة الى العالم النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية من تنامٍ وتأثير من حيث مكانتها في مختلف الساحات السياسية والاقتصادية والريادية من خلال فتح قنوات الحوار والتسامح والسلام بين الحضارات والأديان، وأهمية إيصال صوت المملكة ومواقفها في هذا الشأن إلى الشعوب بلغاتهم لأهمية تعزيز الفهم الصحيح للإسلام.

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