نيجيريا تتأهل للمربع الذهبي لكأس إفريقياعلى حساب جنوب إفريقيا
التحق منتخب نيجيريا بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا 2019 بفوزه في الأنفاس الأخيرة على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي لحساب منافسات دور ربع نهائي البطولة.
سجل أهداف منتخب نيجيريا صامويل شوكويزي (27) وويليان إيكونغ (89) فيما جاء هدف جنوب إفريقيا عبر بونغاني زونغو في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.
وسيواجه المنتخب النيجيري في نصف النهائي الفائز من مواجهة الجزائر وكوت ديفوار.
نيجيريا تتأهل للمربع الذهبي لكأس إفريقياعلى حساب جنوب إفريقيا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-07-11
التحق منتخب نيجيريا بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا 2019 بفوزه في الأنفاس الأخيرة على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي لحساب منافسات دور ربع نهائي البطولة.
سجل أهداف منتخب نيجيريا صامويل شوكويزي (27) وويليان إيكونغ (89) فيما جاء هدف جنوب إفريقيا عبر بونغاني زونغو في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.
وسيواجه المنتخب النيجيري في نصف النهائي الفائز من مواجهة الجزائر وكوت ديفوار.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
12:31 AM
نيجيريا تتأهل للمربع الذهبي لكأس إفريقياعلى حساب جنوب إفريقيا
التحق منتخب نيجيريا بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا 2019 بفوزه في الأنفاس الأخيرة على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي لحساب منافسات دور ربع نهائي البطولة.
سجل أهداف منتخب نيجيريا صامويل شوكويزي (27) وويليان إيكونغ (89) فيما جاء هدف جنوب إفريقيا عبر بونغاني زونغو في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.
وسيواجه المنتخب النيجيري في نصف النهائي الفائز من مواجهة الجزائر وكوت ديفوار.