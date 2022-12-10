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"الداخلية الكويتية": هذه حقيقة صور أسلحة منزل "فهد الأحمد"

دعت وسائل الإعلام للتحلي بالمسؤولية وعدم تداول أخبار كاذبة

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل حول العثور على كمية كبيرة من الأسلحة في منزل قيد الإنشاء بمنطقة فهد الأحمد.

وأكدت الوزارة أن هذه الشائعات غير صحيحة وجميعها مزاعم لا تمتّ للحقيقة بصلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها وفق وكالة الأنباء الكويتية أن الصور المتداولة للأسلحة المزعومة مفبركة، وتم عمل مونتاج لها، مشيرة إلى أن حقيقة الأمر هو العثور على مسدس قديم في منزل قيد الإنشاء منذ فترة، وتم تحريزه من قبل قطاع الأمن الجنائي قبل أسبوع من الآن.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم تداول أخبار كاذبة أو صور غير صحيحة، مؤكدة أن أبواب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مفتوحة للرد على أي تساؤلات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الداخلية الكويتية": هذه حقيقة صور أسلحة منزل "فهد الأحمد"
سبق

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل حول العثور على كمية كبيرة من الأسلحة في منزل قيد الإنشاء بمنطقة فهد الأحمد.

وأكدت الوزارة أن هذه الشائعات غير صحيحة وجميعها مزاعم لا تمتّ للحقيقة بصلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها وفق وكالة الأنباء الكويتية أن الصور المتداولة للأسلحة المزعومة مفبركة، وتم عمل مونتاج لها، مشيرة إلى أن حقيقة الأمر هو العثور على مسدس قديم في منزل قيد الإنشاء منذ فترة، وتم تحريزه من قبل قطاع الأمن الجنائي قبل أسبوع من الآن.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم تداول أخبار كاذبة أو صور غير صحيحة، مؤكدة أن أبواب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مفتوحة للرد على أي تساؤلات.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
11:01 AM

"الداخلية الكويتية": هذه حقيقة صور أسلحة منزل "فهد الأحمد"

دعت وسائل الإعلام للتحلي بالمسؤولية وعدم تداول أخبار كاذبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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50,459

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل حول العثور على كمية كبيرة من الأسلحة في منزل قيد الإنشاء بمنطقة فهد الأحمد.

وأكدت الوزارة أن هذه الشائعات غير صحيحة وجميعها مزاعم لا تمتّ للحقيقة بصلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها وفق وكالة الأنباء الكويتية أن الصور المتداولة للأسلحة المزعومة مفبركة، وتم عمل مونتاج لها، مشيرة إلى أن حقيقة الأمر هو العثور على مسدس قديم في منزل قيد الإنشاء منذ فترة، وتم تحريزه من قبل قطاع الأمن الجنائي قبل أسبوع من الآن.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم تداول أخبار كاذبة أو صور غير صحيحة، مؤكدة أن أبواب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مفتوحة للرد على أي تساؤلات.

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