عقب تسجيلها 50 حالة.. "الطائف" تكسر حاجز الألف إصابة بكورونا

حالات التعافي بلغت حتى الآن 182 متعافياً.. والإصابات النشطة 849

كسرت محافظة الطائف حاجز الألف إصابة، بعد تسجيلها 50 إصابة جديدة تُضاف لما قبلها ويُصبح الإجمالي 1032 إصابة بفيروس كورونا المُستجد، فيما كانت قد سجلت حالة وفاة واحدة أمس الأول، وظلت حالات التعافي عند 182 حالة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 849 حالة.