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ديوان المظالم ينشر دليلاً إرشادياً لكيفية استخدام "معين"

في إطار جهود تفعيل الوسائل الإلكترونية لخدمة المستفيدين

نشر ديوان المظالم دليلاً إرشادياً لكيفية استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة معين الإلكترونية، تزامناً مع القرارات الصادرة بشأن أخذ الاحتياطات الوقائية، وتعليق الحضور لمقارّ العمل، وتفعيلاً للوسائل الإلكترونية لخدمة المستفيدين، التي تحتوي على العديد من الخدمات القضائية، يمكن الاستفادة منها وإجراؤها في أي وقت دون الحاجة لمراجعة محاكم ديوان المظالم.

ويقدم الدليل شرحاً لخطوات إتمام الإجراءات القضائية المختلفة بشكل إلكتروني، حيث تم إعداده وفقاً للمعطيات التقنية التي تتضمنها منصة معين الإلكترونية.

وللاطلاع على الدليل الإرشادي يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/Pages/FAQs.aspx

ديوان المظالم منصة معين الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ديوان المظالم ينشر دليلاً إرشادياً لكيفية استخدام "معين"
سبق

نشر ديوان المظالم دليلاً إرشادياً لكيفية استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة معين الإلكترونية، تزامناً مع القرارات الصادرة بشأن أخذ الاحتياطات الوقائية، وتعليق الحضور لمقارّ العمل، وتفعيلاً للوسائل الإلكترونية لخدمة المستفيدين، التي تحتوي على العديد من الخدمات القضائية، يمكن الاستفادة منها وإجراؤها في أي وقت دون الحاجة لمراجعة محاكم ديوان المظالم.

ويقدم الدليل شرحاً لخطوات إتمام الإجراءات القضائية المختلفة بشكل إلكتروني، حيث تم إعداده وفقاً للمعطيات التقنية التي تتضمنها منصة معين الإلكترونية.

وللاطلاع على الدليل الإرشادي يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/Pages/FAQs.aspx

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:33 PM

ديوان المظالم ينشر دليلاً إرشادياً لكيفية استخدام "معين"

في إطار جهود تفعيل الوسائل الإلكترونية لخدمة المستفيدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,439

نشر ديوان المظالم دليلاً إرشادياً لكيفية استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة معين الإلكترونية، تزامناً مع القرارات الصادرة بشأن أخذ الاحتياطات الوقائية، وتعليق الحضور لمقارّ العمل، وتفعيلاً للوسائل الإلكترونية لخدمة المستفيدين، التي تحتوي على العديد من الخدمات القضائية، يمكن الاستفادة منها وإجراؤها في أي وقت دون الحاجة لمراجعة محاكم ديوان المظالم.

ويقدم الدليل شرحاً لخطوات إتمام الإجراءات القضائية المختلفة بشكل إلكتروني، حيث تم إعداده وفقاً للمعطيات التقنية التي تتضمنها منصة معين الإلكترونية.

وللاطلاع على الدليل الإرشادي يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/Pages/FAQs.aspx

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