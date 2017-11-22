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نباح وصراعات الكلاب الضالة تهدد سكان حي جبرا بالطائف

السكان يناشدون الجهة المختصة تخليصهم منها

لم يهنأ سكان حي جبرا بالطائف بسبب انتشار الكلاب الضالة داخل حيهم، والتي اتخذت من شوارعه سكنًا لها، وباتت تؤرق منامهم بنباحها ليلًا، كما زرعت الخوف لديهم ولدى أطفالهم، حيث تتربص بهم على أبواب منازلهم، وحول الجامع داخل الحي.

وناشد سكان الحي عبر "سبق" الجهة المختصة تخليصهم من شرور تلك الكلاب التي تنتشر بينهم في الحي، مشيرين بأنها تُشكل خوفًا ورعبًا لهم، وقد تُهاجمهم في حال طردها ومحاولة إبعادها عنهم، مؤكدين أن صراعات تحدث بينهم خلال فترة الليل، وتعلوها أصوات نباحها المزعج .

وتمنوا من الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الكلاب والتي أخذت في الانتشار الكثيف داخل الطائف، مطالبين بالوقوف على أماكن وجودها وتخليص الناس منها تلافيًا لوقوع ضحية بسببها.

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نباح وصراعات الكلاب الضالة تهدد سكان حي جبرا بالطائف
سبق

لم يهنأ سكان حي جبرا بالطائف بسبب انتشار الكلاب الضالة داخل حيهم، والتي اتخذت من شوارعه سكنًا لها، وباتت تؤرق منامهم بنباحها ليلًا، كما زرعت الخوف لديهم ولدى أطفالهم، حيث تتربص بهم على أبواب منازلهم، وحول الجامع داخل الحي.

وناشد سكان الحي عبر "سبق" الجهة المختصة تخليصهم من شرور تلك الكلاب التي تنتشر بينهم في الحي، مشيرين بأنها تُشكل خوفًا ورعبًا لهم، وقد تُهاجمهم في حال طردها ومحاولة إبعادها عنهم، مؤكدين أن صراعات تحدث بينهم خلال فترة الليل، وتعلوها أصوات نباحها المزعج .

وتمنوا من الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الكلاب والتي أخذت في الانتشار الكثيف داخل الطائف، مطالبين بالوقوف على أماكن وجودها وتخليص الناس منها تلافيًا لوقوع ضحية بسببها.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
07:48 PM

نباح وصراعات الكلاب الضالة تهدد سكان حي جبرا بالطائف

السكان يناشدون الجهة المختصة تخليصهم منها

A A A
فهد العتيبي - الرياض
0
489

لم يهنأ سكان حي جبرا بالطائف بسبب انتشار الكلاب الضالة داخل حيهم، والتي اتخذت من شوارعه سكنًا لها، وباتت تؤرق منامهم بنباحها ليلًا، كما زرعت الخوف لديهم ولدى أطفالهم، حيث تتربص بهم على أبواب منازلهم، وحول الجامع داخل الحي.

وناشد سكان الحي عبر "سبق" الجهة المختصة تخليصهم من شرور تلك الكلاب التي تنتشر بينهم في الحي، مشيرين بأنها تُشكل خوفًا ورعبًا لهم، وقد تُهاجمهم في حال طردها ومحاولة إبعادها عنهم، مؤكدين أن صراعات تحدث بينهم خلال فترة الليل، وتعلوها أصوات نباحها المزعج .

وتمنوا من الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الكلاب والتي أخذت في الانتشار الكثيف داخل الطائف، مطالبين بالوقوف على أماكن وجودها وتخليص الناس منها تلافيًا لوقوع ضحية بسببها.

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