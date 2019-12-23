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محافظ أحد المسارحة يفتتح مركز صحي المضايا

بعد الانتهاء من التطوير والترميم

افتتح محافظ أحد المسارحة، عبدالله بن محمد الريثي، الأحد، مركز الرعاية الصحية الأولية بالمضايا، بعد انتهاء مشروع ترميم وتطوير وتحسين بيئة العمل بالمركز.

جاء ذلك، بحضور مدير عام صحة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، ورئيس مركز الحكامية، حسن العواجي، وعدد من المسؤولين.

واستمع "الريثي" لشرح مفصل عن أقسام المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، وأثنى على جودة العمل بالمركز، مبديًا إعجابه بنجاح خطة تطويره، ومقدمًا شكره لصحة جازان ومنسوبيها على ما بذلوه من جهود واضحة.

وقال مدير عام صحة جازان، إن المركز شهد تطويرًا على كل المستويات، إيمانًا بأهمية جاذبية بيئة العمل للموظفين، كما جرى دعم المركز بعدد من الكوادر الطبية، والأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين.

واعتمدت صحة جازان، مشروع تحسين بيئة العمل بصحي المضايا، ليظهر بحلة جديدة. كما جهزت الأثاث الطبي والمكتبي، وحددت مساحة خاصة لحديقة أطفال.

ويقدم المركز خدماته للمستفيدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسخرت صحة جازان، طاقمًا طبيًا وفنيًا وإداريًا مؤهلاً لتقديم الخدمات الصحية.

ودأبت صحة جازان، منذ انطلاق مشروع تحسين العمل بالمراكز الصحية، كأحد برامج التحول الوطني 2020، ‪بتحسين المراكز بالمنطقة وفق خطة زمنية.

ويحتل مركز صحي المضايا، المرتبة 22 في سلسلة المراكز الصحية التي حسنت بيئة العمل بها، فيما لا زال العمل قائمًا بمشروعات التحسين في خمسة مراكز صحية ينتهى منها قريبًا، بإذن الله.

محافظ أحد المسارحة مركز صحي المضايا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ أحد المسارحة يفتتح مركز صحي المضايا
سبق

افتتح محافظ أحد المسارحة، عبدالله بن محمد الريثي، الأحد، مركز الرعاية الصحية الأولية بالمضايا، بعد انتهاء مشروع ترميم وتطوير وتحسين بيئة العمل بالمركز.

جاء ذلك، بحضور مدير عام صحة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، ورئيس مركز الحكامية، حسن العواجي، وعدد من المسؤولين.

واستمع "الريثي" لشرح مفصل عن أقسام المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، وأثنى على جودة العمل بالمركز، مبديًا إعجابه بنجاح خطة تطويره، ومقدمًا شكره لصحة جازان ومنسوبيها على ما بذلوه من جهود واضحة.

وقال مدير عام صحة جازان، إن المركز شهد تطويرًا على كل المستويات، إيمانًا بأهمية جاذبية بيئة العمل للموظفين، كما جرى دعم المركز بعدد من الكوادر الطبية، والأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين.

واعتمدت صحة جازان، مشروع تحسين بيئة العمل بصحي المضايا، ليظهر بحلة جديدة. كما جهزت الأثاث الطبي والمكتبي، وحددت مساحة خاصة لحديقة أطفال.

ويقدم المركز خدماته للمستفيدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسخرت صحة جازان، طاقمًا طبيًا وفنيًا وإداريًا مؤهلاً لتقديم الخدمات الصحية.

ودأبت صحة جازان، منذ انطلاق مشروع تحسين العمل بالمراكز الصحية، كأحد برامج التحول الوطني 2020، ‪بتحسين المراكز بالمنطقة وفق خطة زمنية.

ويحتل مركز صحي المضايا، المرتبة 22 في سلسلة المراكز الصحية التي حسنت بيئة العمل بها، فيما لا زال العمل قائمًا بمشروعات التحسين في خمسة مراكز صحية ينتهى منها قريبًا، بإذن الله.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
07:37 PM

محافظ أحد المسارحة يفتتح مركز صحي المضايا

بعد الانتهاء من التطوير والترميم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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افتتح محافظ أحد المسارحة، عبدالله بن محمد الريثي، الأحد، مركز الرعاية الصحية الأولية بالمضايا، بعد انتهاء مشروع ترميم وتطوير وتحسين بيئة العمل بالمركز.

جاء ذلك، بحضور مدير عام صحة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، ورئيس مركز الحكامية، حسن العواجي، وعدد من المسؤولين.

واستمع "الريثي" لشرح مفصل عن أقسام المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، وأثنى على جودة العمل بالمركز، مبديًا إعجابه بنجاح خطة تطويره، ومقدمًا شكره لصحة جازان ومنسوبيها على ما بذلوه من جهود واضحة.

وقال مدير عام صحة جازان، إن المركز شهد تطويرًا على كل المستويات، إيمانًا بأهمية جاذبية بيئة العمل للموظفين، كما جرى دعم المركز بعدد من الكوادر الطبية، والأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين.

واعتمدت صحة جازان، مشروع تحسين بيئة العمل بصحي المضايا، ليظهر بحلة جديدة. كما جهزت الأثاث الطبي والمكتبي، وحددت مساحة خاصة لحديقة أطفال.

ويقدم المركز خدماته للمستفيدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسخرت صحة جازان، طاقمًا طبيًا وفنيًا وإداريًا مؤهلاً لتقديم الخدمات الصحية.

ودأبت صحة جازان، منذ انطلاق مشروع تحسين العمل بالمراكز الصحية، كأحد برامج التحول الوطني 2020، ‪بتحسين المراكز بالمنطقة وفق خطة زمنية.

ويحتل مركز صحي المضايا، المرتبة 22 في سلسلة المراكز الصحية التي حسنت بيئة العمل بها، فيما لا زال العمل قائمًا بمشروعات التحسين في خمسة مراكز صحية ينتهى منها قريبًا، بإذن الله.

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