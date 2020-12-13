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"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله

خضع لاختبارات السلامة وجُرّب قبل الموافقة عليه وتتم مراقبة نتائجه باستمرار

أكدت وزارة الصحة أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا -بإذن الله-.

وأوضحت "الصحة" في تغريدات عبر حسابها بتويتر أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة بالعدوى أو نقلها، وتم خضوعه لاختبارات السلامة، وتجربته قبل الموافقة عليه، وتتم مراقبة نتائجه باستمرار.

وأضافت "الصحة" بأن اللقاحات تؤخذ للحماية من الفيروسات من خلال السماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال، وتوفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله
سبق

أكدت وزارة الصحة أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا -بإذن الله-.

وأوضحت "الصحة" في تغريدات عبر حسابها بتويتر أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة بالعدوى أو نقلها، وتم خضوعه لاختبارات السلامة، وتجربته قبل الموافقة عليه، وتتم مراقبة نتائجه باستمرار.

وأضافت "الصحة" بأن اللقاحات تؤخذ للحماية من الفيروسات من خلال السماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال، وتوفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
12:51 AM

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله

خضع لاختبارات السلامة وجُرّب قبل الموافقة عليه وتتم مراقبة نتائجه باستمرار

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
1,129

أكدت وزارة الصحة أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا -بإذن الله-.

وأوضحت "الصحة" في تغريدات عبر حسابها بتويتر أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة بالعدوى أو نقلها، وتم خضوعه لاختبارات السلامة، وتجربته قبل الموافقة عليه، وتتم مراقبة نتائجه باستمرار.

وأضافت "الصحة" بأن اللقاحات تؤخذ للحماية من الفيروسات من خلال السماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال، وتوفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

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