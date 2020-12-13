أكدت وزارة الصحة أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا -بإذن الله-. وأوضحت "الصحة" في تغريدات عبر حسابها بتويتر أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة بالعدوى أو نقلها، وتم خضوعه لاختبارات السلامة، وتجربته قبل الموافقة عليه، وتتم مراقبة نتائجه باستمرار. وأضافت "الصحة" بأن اللقاحات تؤخذ للحماية من الفيروسات من خلال السماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال، وتوفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله عبدالحكيم شار سبق 2020-12-13 أكدت وزارة الصحة أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا -بإذن الله-.



وأوضحت "الصحة" في تغريدات عبر حسابها بتويتر أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة بالعدوى أو نقلها، وتم خضوعه لاختبارات السلامة، وتجربته قبل الموافقة عليه، وتتم مراقبة نتائجه باستمرار.



وأضافت "الصحة" بأن اللقاحات تؤخذ للحماية من الفيروسات من خلال السماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال، وتوفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442 12:51 AM

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله خضع لاختبارات السلامة وجُرّب قبل الموافقة عليه وتتم مراقبة نتائجه باستمرار





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أكدت وزارة الصحة أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا -بإذن الله-.



وأوضحت "الصحة" في تغريدات عبر حسابها بتويتر أن لقاح كورونا (كوفيد-19) وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة بالعدوى أو نقلها، وتم خضوعه لاختبارات السلامة، وتجربته قبل الموافقة عليه، وتتم مراقبة نتائجه باستمرار.



وأضافت "الصحة" بأن اللقاحات تؤخذ للحماية من الفيروسات من خلال السماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال، وتوفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.