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طال انتظاره.. الرئيس الأمريكي يعلن توفير لقاح كوفيد-19 خلال 24 ساعة

سيوفِّر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 سيكون متوفرًا للطرح خلال 24 ساعة فقط من اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم: إن إدارته نجحت بصناعة أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي سيقدَّم قبل نهاية العام الحالي، فيما سيوفر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية؛ ليحصل المواطنون الأمريكيون كافة على اللقاح.

وأضاف: إن هذا التطور التاريخي الذي أحرزناه في تصنيع لقاح في فترة زمنية قياسية لم يحدث في تاريخ أي دولة؛ إذ إنه منذ شهر يناير الماضي كان آلاف الأطباء الأمريكيين يعملون على مدار الساعة، وأجروا الكثير من التجارب السريرية من أجل ضمان سلامة اللقاح.

وأعلن الرئيس الأمريكي كذلك تخصيص مبلغ 13 مليارًا لدعم إقليم بورتوريكو الذي ضربه الإعصار، مشيرًا إلى أن حزمة الدعم هذه ستخصص من أجل تحسين نظام التعليم، ولصيانة الكثير من محطات الخطوط الكهربائية.

الرئيس الأمريكي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طال انتظاره.. الرئيس الأمريكي يعلن توفير لقاح كوفيد-19 خلال 24 ساعة
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 سيكون متوفرًا للطرح خلال 24 ساعة فقط من اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم: إن إدارته نجحت بصناعة أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي سيقدَّم قبل نهاية العام الحالي، فيما سيوفر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية؛ ليحصل المواطنون الأمريكيون كافة على اللقاح.

وأضاف: إن هذا التطور التاريخي الذي أحرزناه في تصنيع لقاح في فترة زمنية قياسية لم يحدث في تاريخ أي دولة؛ إذ إنه منذ شهر يناير الماضي كان آلاف الأطباء الأمريكيين يعملون على مدار الساعة، وأجروا الكثير من التجارب السريرية من أجل ضمان سلامة اللقاح.

وأعلن الرئيس الأمريكي كذلك تخصيص مبلغ 13 مليارًا لدعم إقليم بورتوريكو الذي ضربه الإعصار، مشيرًا إلى أن حزمة الدعم هذه ستخصص من أجل تحسين نظام التعليم، ولصيانة الكثير من محطات الخطوط الكهربائية.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
11:08 PM
اخر تعديل
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
11:14 PM

طال انتظاره.. الرئيس الأمريكي يعلن توفير لقاح كوفيد-19 خلال 24 ساعة

سيوفِّر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 سيكون متوفرًا للطرح خلال 24 ساعة فقط من اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم: إن إدارته نجحت بصناعة أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي سيقدَّم قبل نهاية العام الحالي، فيما سيوفر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية؛ ليحصل المواطنون الأمريكيون كافة على اللقاح.

وأضاف: إن هذا التطور التاريخي الذي أحرزناه في تصنيع لقاح في فترة زمنية قياسية لم يحدث في تاريخ أي دولة؛ إذ إنه منذ شهر يناير الماضي كان آلاف الأطباء الأمريكيين يعملون على مدار الساعة، وأجروا الكثير من التجارب السريرية من أجل ضمان سلامة اللقاح.

وأعلن الرئيس الأمريكي كذلك تخصيص مبلغ 13 مليارًا لدعم إقليم بورتوريكو الذي ضربه الإعصار، مشيرًا إلى أن حزمة الدعم هذه ستخصص من أجل تحسين نظام التعليم، ولصيانة الكثير من محطات الخطوط الكهربائية.

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