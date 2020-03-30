"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتستمر حتى 2 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: (ثار، وبدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وخباش، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة 2 مساءً.