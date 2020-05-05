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نيوزيلندا والأخبار الجيدة.. يوم ثانٍ دون إصابات بكورونا

تدرس فتح الحدود مع أستراليا بعد نجاحهما في احتواء المرض

أعلنت نيوزيلندا، الثلاثاء، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن: إن نتاج مناقشاتها مع أستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين، سيُعلَن في وقت لاحق اليوم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" شاركت أرديرن عبر الفيديو في اجتماع للحكومة الأسترالية بخصوص كورونا اليوم الثلاثاء فيما يبحث البلدان إعادة فتح الحدود بينهما أمام السفر بعد نجاحهما في احتواء المرض.

ولا يتجاوز معدل الوفيات بالفيروس في البلدين 1%، وعززت نيوزيلندا وأستراليا مخزوناتهما من اللوازم الطبية؛ فيما تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد شيئًا فشيئًا؛ بما في ذلك استئناف السفر عبر بحر تاسمان دون الحجر الصحي الإلزامي.

وسجلت أستراليا نحو 6800 إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة؛ فيما سجلت نيوزيلندا 1137 إصابة و20 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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نيوزيلندا والأخبار الجيدة.. يوم ثانٍ دون إصابات بكورونا
سبق

أعلنت نيوزيلندا، الثلاثاء، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن: إن نتاج مناقشاتها مع أستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين، سيُعلَن في وقت لاحق اليوم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" شاركت أرديرن عبر الفيديو في اجتماع للحكومة الأسترالية بخصوص كورونا اليوم الثلاثاء فيما يبحث البلدان إعادة فتح الحدود بينهما أمام السفر بعد نجاحهما في احتواء المرض.

ولا يتجاوز معدل الوفيات بالفيروس في البلدين 1%، وعززت نيوزيلندا وأستراليا مخزوناتهما من اللوازم الطبية؛ فيما تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد شيئًا فشيئًا؛ بما في ذلك استئناف السفر عبر بحر تاسمان دون الحجر الصحي الإلزامي.

وسجلت أستراليا نحو 6800 إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة؛ فيما سجلت نيوزيلندا 1137 إصابة و20 وفاة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
11:08 AM

نيوزيلندا والأخبار الجيدة.. يوم ثانٍ دون إصابات بكورونا

تدرس فتح الحدود مع أستراليا بعد نجاحهما في احتواء المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت نيوزيلندا، الثلاثاء، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن: إن نتاج مناقشاتها مع أستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين، سيُعلَن في وقت لاحق اليوم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" شاركت أرديرن عبر الفيديو في اجتماع للحكومة الأسترالية بخصوص كورونا اليوم الثلاثاء فيما يبحث البلدان إعادة فتح الحدود بينهما أمام السفر بعد نجاحهما في احتواء المرض.

ولا يتجاوز معدل الوفيات بالفيروس في البلدين 1%، وعززت نيوزيلندا وأستراليا مخزوناتهما من اللوازم الطبية؛ فيما تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد شيئًا فشيئًا؛ بما في ذلك استئناف السفر عبر بحر تاسمان دون الحجر الصحي الإلزامي.

وسجلت أستراليا نحو 6800 إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة؛ فيما سجلت نيوزيلندا 1137 إصابة و20 وفاة.

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