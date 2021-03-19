"واتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 30 دقيقة

عاد تطبيق "واتساب" إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين، وذلك بعد توقُّف الخدمة لنحو 30 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.
وحدث عطل في تطبيق "واتساب" في أنحاء العالم؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء "أندرويد" أو iOS.
"واتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 30 دقيقة
لم يصدر إعلان رسمي من الشركة حول سبب العطل
عاد تطبيق "واتساب" إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين، وذلك بعد توقُّف الخدمة لنحو 30 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.
وحدث عطل في تطبيق "واتساب" في أنحاء العالم؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء "أندرويد" أو iOS.
عاد تطبيق "واتساب" إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين، وذلك بعد توقُّف الخدمة لنحو 30 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.
"واتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 30 دقيقة
لم يصدر إعلان رسمي من الشركة حول سبب العطل
عاد تطبيق "واتساب" إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين، وذلك بعد توقُّف الخدمة لنحو 30 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.
وحدث عطل في تطبيق "واتساب" في أنحاء العالم؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء "أندرويد" أو iOS.