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"واتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 30 دقيقة

لم يصدر إعلان رسمي من الشركة حول سبب العطل

عاد تطبيق "واتساب" إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين، وذلك بعد توقُّف الخدمة لنحو 30 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.

وحدث عطل في تطبيق "واتساب" في أنحاء العالم؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء "أندرويد" أو iOS.

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"واتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 30 دقيقة
سبق

عاد تطبيق "واتساب" إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين، وذلك بعد توقُّف الخدمة لنحو 30 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.

وحدث عطل في تطبيق "واتساب" في أنحاء العالم؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء "أندرويد" أو iOS.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
09:48 PM

"واتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 30 دقيقة

لم يصدر إعلان رسمي من الشركة حول سبب العطل

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
1,153

عاد تطبيق "واتساب" إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين، وذلك بعد توقُّف الخدمة لنحو 30 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.

وحدث عطل في تطبيق "واتساب" في أنحاء العالم؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء "أندرويد" أو iOS.

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