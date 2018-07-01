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تهشم زجاج سيارة في "الدوادمي" ونجاة أصحاب منزل من الإصابة

جراء إطلاق نار عشوائي في قاعة مناسبات بأطراف المحافظة

بالرغم من التحذيرات الأمنية بعدم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، وبعد عدة حوادث جراء ذلك، آخرها قبل يومين، بإصابة عامل أسيوي في بيشة بطلق ناري، وإصابة مواطن بتثليث في عينه؛ تعرضت إحدى المركبات ليلة أمس، في محافظة الدوادمي لتهشم الزجاج الخلفي.

وأنقذت عناية الله تعالى، أصحاب منزل من الإصابة جراء إطلاق النار بشكل عشوائي في إحدى القاعات بأطراف المحافظة.

قال المواطن ماجد العتيبي لـ "سبق" إن ظاهرة إطلاق النار في الزواجات تشكل خطرًا على أفراد المجتمع، حيث تعرضت سيارة قريبة، وهي متوقفة في المنزل لإطلاق النار، وتسبب بتهشيم الزجاج الخلفي.

وأوضح أن عناية الله ـ عز وجل - أنقذت أصحاب هذا المنزل من الإصابة بالأعيرة النارية، حيث كانت جلستهم في فناء منزلهم وبالقرب من السيارة التي أصيبت يطلق ناري.

وأشار إلى أن إطلاق النار بالمناسبات في محافظة الدوادمي، أصبح بشكل مقلق ومفزع.

وأضاف "العتيبي" أنه حين ذهب للمسجد مشيًا لصلاة العشاء؛ شاهد الأعيرة في السماء بشكل كثيف ومتواصل، ما جعله يسرع في المشي خوفًا من تعرضه للإصابة.

وقال إنه اتصل على الشرطة التي أفادت أن القاعات التي في أطراف المحافظة من اختصاص المهمات والواجبات.

ودعا إلى الحزم في هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات الرادعة والقوية لحماية أفراد المجتمع، بعد أن سمعنا عددًا من الحوادث آخرها إصابة مقيم أسيوي في بيشة ومواطن في تثليث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تهشم زجاج سيارة في "الدوادمي" ونجاة أصحاب منزل من الإصابة
سبق

بالرغم من التحذيرات الأمنية بعدم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، وبعد عدة حوادث جراء ذلك، آخرها قبل يومين، بإصابة عامل أسيوي في بيشة بطلق ناري، وإصابة مواطن بتثليث في عينه؛ تعرضت إحدى المركبات ليلة أمس، في محافظة الدوادمي لتهشم الزجاج الخلفي.

وأنقذت عناية الله تعالى، أصحاب منزل من الإصابة جراء إطلاق النار بشكل عشوائي في إحدى القاعات بأطراف المحافظة.

قال المواطن ماجد العتيبي لـ "سبق" إن ظاهرة إطلاق النار في الزواجات تشكل خطرًا على أفراد المجتمع، حيث تعرضت سيارة قريبة، وهي متوقفة في المنزل لإطلاق النار، وتسبب بتهشيم الزجاج الخلفي.

وأوضح أن عناية الله ـ عز وجل - أنقذت أصحاب هذا المنزل من الإصابة بالأعيرة النارية، حيث كانت جلستهم في فناء منزلهم وبالقرب من السيارة التي أصيبت يطلق ناري.

وأشار إلى أن إطلاق النار بالمناسبات في محافظة الدوادمي، أصبح بشكل مقلق ومفزع.

وأضاف "العتيبي" أنه حين ذهب للمسجد مشيًا لصلاة العشاء؛ شاهد الأعيرة في السماء بشكل كثيف ومتواصل، ما جعله يسرع في المشي خوفًا من تعرضه للإصابة.

وقال إنه اتصل على الشرطة التي أفادت أن القاعات التي في أطراف المحافظة من اختصاص المهمات والواجبات.

ودعا إلى الحزم في هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات الرادعة والقوية لحماية أفراد المجتمع، بعد أن سمعنا عددًا من الحوادث آخرها إصابة مقيم أسيوي في بيشة ومواطن في تثليث.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
04:50 PM

تهشم زجاج سيارة في "الدوادمي" ونجاة أصحاب منزل من الإصابة

جراء إطلاق نار عشوائي في قاعة مناسبات بأطراف المحافظة

A A A
سعود الدعجاني - الدوادمي
17
32,564

بالرغم من التحذيرات الأمنية بعدم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، وبعد عدة حوادث جراء ذلك، آخرها قبل يومين، بإصابة عامل أسيوي في بيشة بطلق ناري، وإصابة مواطن بتثليث في عينه؛ تعرضت إحدى المركبات ليلة أمس، في محافظة الدوادمي لتهشم الزجاج الخلفي.

وأنقذت عناية الله تعالى، أصحاب منزل من الإصابة جراء إطلاق النار بشكل عشوائي في إحدى القاعات بأطراف المحافظة.

قال المواطن ماجد العتيبي لـ "سبق" إن ظاهرة إطلاق النار في الزواجات تشكل خطرًا على أفراد المجتمع، حيث تعرضت سيارة قريبة، وهي متوقفة في المنزل لإطلاق النار، وتسبب بتهشيم الزجاج الخلفي.

وأوضح أن عناية الله ـ عز وجل - أنقذت أصحاب هذا المنزل من الإصابة بالأعيرة النارية، حيث كانت جلستهم في فناء منزلهم وبالقرب من السيارة التي أصيبت يطلق ناري.

وأشار إلى أن إطلاق النار بالمناسبات في محافظة الدوادمي، أصبح بشكل مقلق ومفزع.

وأضاف "العتيبي" أنه حين ذهب للمسجد مشيًا لصلاة العشاء؛ شاهد الأعيرة في السماء بشكل كثيف ومتواصل، ما جعله يسرع في المشي خوفًا من تعرضه للإصابة.

وقال إنه اتصل على الشرطة التي أفادت أن القاعات التي في أطراف المحافظة من اختصاص المهمات والواجبات.

ودعا إلى الحزم في هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات الرادعة والقوية لحماية أفراد المجتمع، بعد أن سمعنا عددًا من الحوادث آخرها إصابة مقيم أسيوي في بيشة ومواطن في تثليث.

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