النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

رصد 3 إصابات جديدة بـ"حمى الضنك" لمواطنين في الطائف

مطالبات بتكثيف الرش المبيدي وإزالة المزارع المهجورة

رصدت اللجنة المُشكّلة لمتابعة "حمى الضنك" بالطائف، ثلاث حالات إصابة جديدة لثلاثة مواطنين، اثنان منهما في مركز بني مالك في محافظة ميسان جنوبي الطائف ، والإصابة الثالثة بحي النسيم، حيث كشفت التحليلات المخبرية بالشؤون الصحية في محافظة الطائف أن الإصابات الثلاث مؤكدة.

وكانَ المُصابون الثلاثة قد راجعوا المستشفيات بعد ظهور أعراض المرض "حمى الضنك" عليهم ، مما دفعَ فريقًا من "الطب الوقائي" بالتواجد في مواقع سكن المُصابين الثلاثة واكتشف فعلًا وجود البعوض الناقل للمرض.

ويُنتظر أن تباشر الجهات المعنية عملية الرش بالمواقع التي يسكن فيها المُصابون الثلاثة، والأحياء المجاورة.

وكانت اللجنة التنفيذية المُشكلة لـ"حُمى الضنك" قد طلبت من الأمانة، والزراعة ، وشركة المياه، وبرنامج المدن الصحية، والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ، واستهداف أحياء المُصابين الثلاثة بعمليات الرش لعدة أيام للقضاء على منابع البعوض الناقل.

وانطلقت غُرفة طوارئ حمى الضنك بالطائف بعد ظهور عدة حالات مُصابة في بداية الأمر، قبل انتشارها، في الوقت الذي نفّذت عمليات رش في بعض الأحياء التي رُصدت فيها الحالات مُسبقًا ، كما نفذت الأمانة عمليات رش في أحياء مُختارة بعد هطول الأمطار.

وتزايدت المطالبات بتكثيف رش المبيدات خلال فترة الصيف الحالي، دون الاعتماد في ذلك على ظهور حالات، والعمل على إزالة المزارع المهجورة، إضافة إلى معالجة التسربات المائية التي تظهر في الكثير من الأحياء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رصد 3 إصابات جديدة بـ"حمى الضنك" لمواطنين في الطائف
سبق

رصدت اللجنة المُشكّلة لمتابعة "حمى الضنك" بالطائف، ثلاث حالات إصابة جديدة لثلاثة مواطنين، اثنان منهما في مركز بني مالك في محافظة ميسان جنوبي الطائف ، والإصابة الثالثة بحي النسيم، حيث كشفت التحليلات المخبرية بالشؤون الصحية في محافظة الطائف أن الإصابات الثلاث مؤكدة.

وكانَ المُصابون الثلاثة قد راجعوا المستشفيات بعد ظهور أعراض المرض "حمى الضنك" عليهم ، مما دفعَ فريقًا من "الطب الوقائي" بالتواجد في مواقع سكن المُصابين الثلاثة واكتشف فعلًا وجود البعوض الناقل للمرض.

ويُنتظر أن تباشر الجهات المعنية عملية الرش بالمواقع التي يسكن فيها المُصابون الثلاثة، والأحياء المجاورة.

وكانت اللجنة التنفيذية المُشكلة لـ"حُمى الضنك" قد طلبت من الأمانة، والزراعة ، وشركة المياه، وبرنامج المدن الصحية، والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ، واستهداف أحياء المُصابين الثلاثة بعمليات الرش لعدة أيام للقضاء على منابع البعوض الناقل.

وانطلقت غُرفة طوارئ حمى الضنك بالطائف بعد ظهور عدة حالات مُصابة في بداية الأمر، قبل انتشارها، في الوقت الذي نفّذت عمليات رش في بعض الأحياء التي رُصدت فيها الحالات مُسبقًا ، كما نفذت الأمانة عمليات رش في أحياء مُختارة بعد هطول الأمطار.

وتزايدت المطالبات بتكثيف رش المبيدات خلال فترة الصيف الحالي، دون الاعتماد في ذلك على ظهور حالات، والعمل على إزالة المزارع المهجورة، إضافة إلى معالجة التسربات المائية التي تظهر في الكثير من الأحياء.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
04:11 PM

رصد 3 إصابات جديدة بـ"حمى الضنك" لمواطنين في الطائف

مطالبات بتكثيف الرش المبيدي وإزالة المزارع المهجورة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,025

رصدت اللجنة المُشكّلة لمتابعة "حمى الضنك" بالطائف، ثلاث حالات إصابة جديدة لثلاثة مواطنين، اثنان منهما في مركز بني مالك في محافظة ميسان جنوبي الطائف ، والإصابة الثالثة بحي النسيم، حيث كشفت التحليلات المخبرية بالشؤون الصحية في محافظة الطائف أن الإصابات الثلاث مؤكدة.

وكانَ المُصابون الثلاثة قد راجعوا المستشفيات بعد ظهور أعراض المرض "حمى الضنك" عليهم ، مما دفعَ فريقًا من "الطب الوقائي" بالتواجد في مواقع سكن المُصابين الثلاثة واكتشف فعلًا وجود البعوض الناقل للمرض.

ويُنتظر أن تباشر الجهات المعنية عملية الرش بالمواقع التي يسكن فيها المُصابون الثلاثة، والأحياء المجاورة.

وكانت اللجنة التنفيذية المُشكلة لـ"حُمى الضنك" قد طلبت من الأمانة، والزراعة ، وشركة المياه، وبرنامج المدن الصحية، والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ، واستهداف أحياء المُصابين الثلاثة بعمليات الرش لعدة أيام للقضاء على منابع البعوض الناقل.

وانطلقت غُرفة طوارئ حمى الضنك بالطائف بعد ظهور عدة حالات مُصابة في بداية الأمر، قبل انتشارها، في الوقت الذي نفّذت عمليات رش في بعض الأحياء التي رُصدت فيها الحالات مُسبقًا ، كما نفذت الأمانة عمليات رش في أحياء مُختارة بعد هطول الأمطار.

وتزايدت المطالبات بتكثيف رش المبيدات خلال فترة الصيف الحالي، دون الاعتماد في ذلك على ظهور حالات، والعمل على إزالة المزارع المهجورة، إضافة إلى معالجة التسربات المائية التي تظهر في الكثير من الأحياء.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,770
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,305
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,221
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,478

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة