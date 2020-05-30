أفريقيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 129 ألف حالة في القارة

إجمالي حالات التعافي وصلت إلى 53 ألفًا والوفيات 3790

بلغ عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في القارة الأفريقية 129 ألف حالة، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس.



وأوضح المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها في بيان له؛ أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 53 ألفًا و414 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 3790 حالة وفاة.



وأشار البيان اليومي للمركز التابع للاتحاد الأفريقي، الذي يعمل من العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، إلى أن الإصابات سُجلت على النحو التالي: شمال أفريقيا 38.898 حالة إصابة. جنوب أفريقيا 29.460 حالة إصابة. شرق أفريقيا 14.833 إصابة. غرب أفريقيا 32.079 حالة. ووسط أفريقيا 14.295 حالة.

