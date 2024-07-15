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المخالِف للمرور.. 20 ألف ريال فأكثر يُحال للمحكمة في حال رفض السداد

الإدارة مغردة عبر "تويتر": للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات

أكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالِف الذي تتراكم عليه المخالفات (قيمتها 20 ألف ريال فأكثر)، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بها دون سدادها، يُبلَّغ بوجود السداد خلال 30 يومًا، ويُحال للمحكمة المختصة في حال عدم السداد.

وقالت إدارة المرور في حسابها الرسمي على "تويتر": "تنص المادة الـ(٧٥) من نظام المرور، الفقرة الـ(٣)، على أنه يجب تنبيه المخالِف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات، وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بها دون سدادها، ويُبلَّغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدِّد يُحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات".

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المخالِف للمرور.. 20 ألف ريال فأكثر يُحال للمحكمة في حال رفض السداد
سبق

أكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالِف الذي تتراكم عليه المخالفات (قيمتها 20 ألف ريال فأكثر)، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بها دون سدادها، يُبلَّغ بوجود السداد خلال 30 يومًا، ويُحال للمحكمة المختصة في حال عدم السداد.

وقالت إدارة المرور في حسابها الرسمي على "تويتر": "تنص المادة الـ(٧٥) من نظام المرور، الفقرة الـ(٣)، على أنه يجب تنبيه المخالِف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات، وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بها دون سدادها، ويُبلَّغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدِّد يُحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات".

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
11:41 PM

المخالِف للمرور.. 20 ألف ريال فأكثر يُحال للمحكمة في حال رفض السداد

الإدارة مغردة عبر "تويتر": للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات

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خالد علي - جدة
8
4,094

أكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالِف الذي تتراكم عليه المخالفات (قيمتها 20 ألف ريال فأكثر)، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بها دون سدادها، يُبلَّغ بوجود السداد خلال 30 يومًا، ويُحال للمحكمة المختصة في حال عدم السداد.

وقالت إدارة المرور في حسابها الرسمي على "تويتر": "تنص المادة الـ(٧٥) من نظام المرور، الفقرة الـ(٣)، على أنه يجب تنبيه المخالِف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات، وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بها دون سدادها، ويُبلَّغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدِّد يُحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات".

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