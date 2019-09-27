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"بيتروس": نمر بفترة غير جيدة.. نعتذر للجماهير وننتظر دعمهم

قدّم المحترف البرازيلي في صفوف النصر، لاعب المحور بيتروس اعتذاره لجماهير الفريق على نتيجة مباراتهم أمام الأهلي.

وكانت مباراة الأهلي والنصر قد انتهت بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بيتروس إن الفريق يمر بفترة غير جيدة وإنهم ينتظرون من الجماهير دعمهم واعداً إياهم بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

ويمر النصر بحالة عدم اتزان بدأت بتعادله مع الشباب مروراً بخروجه من البطولة الآسيوية ثم الهزيمة من الحزم وأخيراً التعادل مع الأهلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بيتروس": نمر بفترة غير جيدة.. نعتذر للجماهير وننتظر دعمهم
سبق

قدّم المحترف البرازيلي في صفوف النصر، لاعب المحور بيتروس اعتذاره لجماهير الفريق على نتيجة مباراتهم أمام الأهلي.

وكانت مباراة الأهلي والنصر قد انتهت بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بيتروس إن الفريق يمر بفترة غير جيدة وإنهم ينتظرون من الجماهير دعمهم واعداً إياهم بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

ويمر النصر بحالة عدم اتزان بدأت بتعادله مع الشباب مروراً بخروجه من البطولة الآسيوية ثم الهزيمة من الحزم وأخيراً التعادل مع الأهلي.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
11:08 PM

"بيتروس": نمر بفترة غير جيدة.. نعتذر للجماهير وننتظر دعمهم

A A A
محمد السيّد - الرياض
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1,557

قدّم المحترف البرازيلي في صفوف النصر، لاعب المحور بيتروس اعتذاره لجماهير الفريق على نتيجة مباراتهم أمام الأهلي.

وكانت مباراة الأهلي والنصر قد انتهت بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بيتروس إن الفريق يمر بفترة غير جيدة وإنهم ينتظرون من الجماهير دعمهم واعداً إياهم بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

ويمر النصر بحالة عدم اتزان بدأت بتعادله مع الشباب مروراً بخروجه من البطولة الآسيوية ثم الهزيمة من الحزم وأخيراً التعادل مع الأهلي.

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