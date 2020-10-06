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بعد خروجه من المستشفى.. "ترامب" للأمريكيين: "لا تخافوا من كورونا"

مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها أفضل أدوية في العالم

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد 4 أيام قضاها في مستشفى عسكري حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا، رسالة إلى الأمريكيين.

ونشر الرئيس الأمريكي تسجيلًا مصورًا لدى عودته للبيت الأبيض تحدّث فيه عن فيروس كورونا؛ حيث صرّح قائلاً: "لا تدعوه يسيطر عليكم.. لا تخافوا منه".

وقال ترامب: "لا تدعها تسيطر عليك (كورونا).. لا تخف منها.. سنعود، سنعود إلى العمل.. سنكون في المقدمة.. لا تدع الأمر يسيطر على حياتك.. اخرج وكن حذرًا".

وحث ترامب الأمريكيين في التسجيل المصور الذي نشره عبر "تويتر"، على النشاط والحرص؛ مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها أفضل أدوية في العالم.

وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعدُ "مرحلة الخطر"؛ فقد ظهر ترامب متحديًا بلا كمامة في مقطع مصور نُشر بعد وقت قصير من عودته إلى البيت الأبيض من مركز "والتر ريد" الطبي.

دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد خروجه من المستشفى.. "ترامب" للأمريكيين: "لا تخافوا من كورونا"
سبق

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد 4 أيام قضاها في مستشفى عسكري حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا، رسالة إلى الأمريكيين.

ونشر الرئيس الأمريكي تسجيلًا مصورًا لدى عودته للبيت الأبيض تحدّث فيه عن فيروس كورونا؛ حيث صرّح قائلاً: "لا تدعوه يسيطر عليكم.. لا تخافوا منه".

وقال ترامب: "لا تدعها تسيطر عليك (كورونا).. لا تخف منها.. سنعود، سنعود إلى العمل.. سنكون في المقدمة.. لا تدع الأمر يسيطر على حياتك.. اخرج وكن حذرًا".

وحث ترامب الأمريكيين في التسجيل المصور الذي نشره عبر "تويتر"، على النشاط والحرص؛ مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها أفضل أدوية في العالم.

وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعدُ "مرحلة الخطر"؛ فقد ظهر ترامب متحديًا بلا كمامة في مقطع مصور نُشر بعد وقت قصير من عودته إلى البيت الأبيض من مركز "والتر ريد" الطبي.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
08:32 AM

بعد خروجه من المستشفى.. "ترامب" للأمريكيين: "لا تخافوا من كورونا"

مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها أفضل أدوية في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد 4 أيام قضاها في مستشفى عسكري حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا، رسالة إلى الأمريكيين.

ونشر الرئيس الأمريكي تسجيلًا مصورًا لدى عودته للبيت الأبيض تحدّث فيه عن فيروس كورونا؛ حيث صرّح قائلاً: "لا تدعوه يسيطر عليكم.. لا تخافوا منه".

وقال ترامب: "لا تدعها تسيطر عليك (كورونا).. لا تخف منها.. سنعود، سنعود إلى العمل.. سنكون في المقدمة.. لا تدع الأمر يسيطر على حياتك.. اخرج وكن حذرًا".

وحث ترامب الأمريكيين في التسجيل المصور الذي نشره عبر "تويتر"، على النشاط والحرص؛ مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها أفضل أدوية في العالم.

وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعدُ "مرحلة الخطر"؛ فقد ظهر ترامب متحديًا بلا كمامة في مقطع مصور نُشر بعد وقت قصير من عودته إلى البيت الأبيض من مركز "والتر ريد" الطبي.

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