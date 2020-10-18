"الموارد البشرية" تودع مليارًا و697 مليون ريال معاشات للمستفيدين لشهر ربيع الأول

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك أنه جرى إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساس والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,697,306,605 ريالات، حيث أودع 1,402,734,499ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,083,724 ريالاً و102,488,382 ريالاً لسداد جزءٍ من فواتير الكهرباء، حيث أودعت تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.