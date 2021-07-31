"الأرصاد" تنبّه: سحب رعدية على شرورة

هطول أمطار غزيرة على المحافظة أمس

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من تشكّل سحب رعدية على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من ناحية ثانية، هطلت أمس أمطارٌ غزيرة على محافظة شرورة شملت مركزَي الأخاشيم وبهجة، سالت على أثرها الأودية والشعاب.