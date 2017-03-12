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إنفوجرافيك.. توزيع إصابات كورونا داخل الولايات بأمريكا

أكبر عدد الإصابات كان في ولاية واشنطن بلغ 373 منها 30 وفاة

تكثف الإدارة الأمريكية جهودها لاحتواء فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره بصورة أكبر، كان آخرها قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف الرحلات من وإلى أوروبا. لمدة 30 يومًا.
وأضاف "ترامب" في خطابه، أنه سيتم تعديل هذه القيود حسب الظروف على أرض الواقع، لافتًا أنه "ستكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوصات مناسبة، ولن تنطبق هذه القيود فحسب على أعمال التجارة والشحن، بل على أنواع أخرى مختلفة من الأشياء، كل ما يأتي من أوروبا إلى الولايات المتحدة".
ووفقًا لآخر الأرقام المسجلة على الخارطة التفاعلية لجامعة جون هوبكينز الأمريكية، أكبر عدد الإصابات كان في ولاية واشنطن إذ بلغ 373 إصابة منها 30 وفاة، و177 في كاليفورنيا و95 في ماستشوستس و23 في نيوجيرسي.
وفيما يلي الإنفوجراف بعدد الحالات التي شخصت إصابتها بفيروس كورونا الجديد عبر الولايات الأمريكية:

أمريكا فيروس كورونا الجديد

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إنفوجرافيك.. توزيع إصابات كورونا داخل الولايات بأمريكا
سبق

تكثف الإدارة الأمريكية جهودها لاحتواء فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره بصورة أكبر، كان آخرها قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف الرحلات من وإلى أوروبا. لمدة 30 يومًا.
وأضاف "ترامب" في خطابه، أنه سيتم تعديل هذه القيود حسب الظروف على أرض الواقع، لافتًا أنه "ستكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوصات مناسبة، ولن تنطبق هذه القيود فحسب على أعمال التجارة والشحن، بل على أنواع أخرى مختلفة من الأشياء، كل ما يأتي من أوروبا إلى الولايات المتحدة".
ووفقًا لآخر الأرقام المسجلة على الخارطة التفاعلية لجامعة جون هوبكينز الأمريكية، أكبر عدد الإصابات كان في ولاية واشنطن إذ بلغ 373 إصابة منها 30 وفاة، و177 في كاليفورنيا و95 في ماستشوستس و23 في نيوجيرسي.
وفيما يلي الإنفوجراف بعدد الحالات التي شخصت إصابتها بفيروس كورونا الجديد عبر الولايات الأمريكية:

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:42 PM

إنفوجرافيك.. توزيع إصابات كورونا داخل الولايات بأمريكا

أكبر عدد الإصابات كان في ولاية واشنطن بلغ 373 منها 30 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تكثف الإدارة الأمريكية جهودها لاحتواء فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره بصورة أكبر، كان آخرها قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف الرحلات من وإلى أوروبا. لمدة 30 يومًا.
وأضاف "ترامب" في خطابه، أنه سيتم تعديل هذه القيود حسب الظروف على أرض الواقع، لافتًا أنه "ستكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوصات مناسبة، ولن تنطبق هذه القيود فحسب على أعمال التجارة والشحن، بل على أنواع أخرى مختلفة من الأشياء، كل ما يأتي من أوروبا إلى الولايات المتحدة".
ووفقًا لآخر الأرقام المسجلة على الخارطة التفاعلية لجامعة جون هوبكينز الأمريكية، أكبر عدد الإصابات كان في ولاية واشنطن إذ بلغ 373 إصابة منها 30 وفاة، و177 في كاليفورنيا و95 في ماستشوستس و23 في نيوجيرسي.
وفيما يلي الإنفوجراف بعدد الحالات التي شخصت إصابتها بفيروس كورونا الجديد عبر الولايات الأمريكية:

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2.5 مليار ..

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