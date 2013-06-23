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وسط تدابير احترازية.. مراكز لقاحات ينبع تشهد إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع

"الصحة" تطالب بالاستفادة من خدمة أولوية فخلالها إمكانية التطعيم السريع

شهدت مراكز اللقاح المتوفرة بالمحافظة ومدينة ينبع الصناعية إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وحثّت وزارة الصحة الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي‬، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، ومؤكدة على أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وأكد مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع الدكتور أيمن خلاف، العناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وجدّد الدكتور خلاف التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية التي وفرتها الصحة؛ حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا كوفيد-19 لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر حاليًّا لجميع المواطنين والمقيمين دون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز اللقاح في محافظة ينبع وينبع الصناعية تواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19" من خلال فريق مؤهل لتقديم خدمات التطعيم بلقاح كورونا كوفيد 19، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، كما تشمل مراكز لقاحات هي: مركز لقاح طيبة بينبع البحر، ومستشفى الأنصاري التخصصي، والمركز الطبي بينبع الصناعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وسط تدابير احترازية.. مراكز لقاحات ينبع تشهد إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع
سبق

شهدت مراكز اللقاح المتوفرة بالمحافظة ومدينة ينبع الصناعية إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وحثّت وزارة الصحة الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي‬، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، ومؤكدة على أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وأكد مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع الدكتور أيمن خلاف، العناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وجدّد الدكتور خلاف التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية التي وفرتها الصحة؛ حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا كوفيد-19 لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر حاليًّا لجميع المواطنين والمقيمين دون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز اللقاح في محافظة ينبع وينبع الصناعية تواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19" من خلال فريق مؤهل لتقديم خدمات التطعيم بلقاح كورونا كوفيد 19، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، كما تشمل مراكز لقاحات هي: مركز لقاح طيبة بينبع البحر، ومستشفى الأنصاري التخصصي، والمركز الطبي بينبع الصناعية.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
05:04 PM

وسط تدابير احترازية.. مراكز لقاحات ينبع تشهد إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع

"الصحة" تطالب بالاستفادة من خدمة أولوية فخلالها إمكانية التطعيم السريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شهدت مراكز اللقاح المتوفرة بالمحافظة ومدينة ينبع الصناعية إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وحثّت وزارة الصحة الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي‬، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، ومؤكدة على أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وأكد مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع الدكتور أيمن خلاف، العناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وجدّد الدكتور خلاف التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية التي وفرتها الصحة؛ حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا كوفيد-19 لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر حاليًّا لجميع المواطنين والمقيمين دون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز اللقاح في محافظة ينبع وينبع الصناعية تواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19" من خلال فريق مؤهل لتقديم خدمات التطعيم بلقاح كورونا كوفيد 19، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، كما تشمل مراكز لقاحات هي: مركز لقاح طيبة بينبع البحر، ومستشفى الأنصاري التخصصي، والمركز الطبي بينبع الصناعية.

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