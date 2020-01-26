"التجارة" تشهِّر بمصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"

"التجارة" تشهِّر بمصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"وزارة التجارة والاستثمار شيك بدون رصيد
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"التجارة" تشهِّر بمصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-26
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:59 PM
اخر تعديل
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
10:36 PM
"التجارة" تشهِّر بمصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"
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