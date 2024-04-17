النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"النيابة العامة" تفك غموض قضية خاطفة الدمام .. وتطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين وعقوبات مغلظة بحق البقية

شاهد.. حملات مفاجئة على سكن العمالة بالرياض للتأكد من اشتراطات "كورونا"

شملت العاصمة والمحافظات.. و"المطيري": 507 زيارات تفتيشية ونواصل التحقق

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأيام الماضية؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على مقرّ سكن وعمل العمالة الوافدة، بمشاركة لجنة مساكن العمالة المكونة من ممثلين لوزارات "الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية والشرطة"، كل بحسب اختصاصه، وذلك للتأكد من اتّباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وشملت هذه الحملات: "العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".

وقال مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله المطيري: إن هذه الحملات بلغت أكثر من 507 زيارات تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة الذين تجاوز عددهم 35940، وإن الحملات التفتيشية مستمرة للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية الشريكة، التي تلزم أصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لضمان سلامة العاملين لديها.

من جانبه أوضح مدير عام فرع موارد وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفّذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ للتأكد من تقيُّد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي في ظلّ تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جلَّ عنايتها واهتمامها، من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. حملات مفاجئة على سكن العمالة بالرياض للتأكد من اشتراطات "كورونا"
سبق

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأيام الماضية؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على مقرّ سكن وعمل العمالة الوافدة، بمشاركة لجنة مساكن العمالة المكونة من ممثلين لوزارات "الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية والشرطة"، كل بحسب اختصاصه، وذلك للتأكد من اتّباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وشملت هذه الحملات: "العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".

وقال مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله المطيري: إن هذه الحملات بلغت أكثر من 507 زيارات تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة الذين تجاوز عددهم 35940، وإن الحملات التفتيشية مستمرة للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية الشريكة، التي تلزم أصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لضمان سلامة العاملين لديها.

من جانبه أوضح مدير عام فرع موارد وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفّذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ للتأكد من تقيُّد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي في ظلّ تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جلَّ عنايتها واهتمامها، من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
05:45 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:30 PM

شاهد.. حملات مفاجئة على سكن العمالة بالرياض للتأكد من اشتراطات "كورونا"

شملت العاصمة والمحافظات.. و"المطيري": 507 زيارات تفتيشية ونواصل التحقق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,051

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأيام الماضية؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على مقرّ سكن وعمل العمالة الوافدة، بمشاركة لجنة مساكن العمالة المكونة من ممثلين لوزارات "الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية والشرطة"، كل بحسب اختصاصه، وذلك للتأكد من اتّباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وشملت هذه الحملات: "العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".

وقال مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله المطيري: إن هذه الحملات بلغت أكثر من 507 زيارات تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة الذين تجاوز عددهم 35940، وإن الحملات التفتيشية مستمرة للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية الشريكة، التي تلزم أصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لضمان سلامة العاملين لديها.

من جانبه أوضح مدير عام فرع موارد وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفّذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ للتأكد من تقيُّد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي في ظلّ تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جلَّ عنايتها واهتمامها، من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,665
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,344

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة