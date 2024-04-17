شاهد.. حملات مفاجئة على سكن العمالة بالرياض للتأكد من اشتراطات "كورونا"

شملت العاصمة والمحافظات.. و"المطيري": 507 زيارات تفتيشية ونواصل التحقق

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأيام الماضية؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على مقرّ سكن وعمل العمالة الوافدة، بمشاركة لجنة مساكن العمالة المكونة من ممثلين لوزارات "الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية والشرطة"، كل بحسب اختصاصه، وذلك للتأكد من اتّباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وشملت هذه الحملات: "العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".

وقال مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله المطيري: إن هذه الحملات بلغت أكثر من 507 زيارات تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة الذين تجاوز عددهم 35940، وإن الحملات التفتيشية مستمرة للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية الشريكة، التي تلزم أصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لضمان سلامة العاملين لديها.

من جانبه أوضح مدير عام فرع موارد وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفّذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ للتأكد من تقيُّد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي في ظلّ تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جلَّ عنايتها واهتمامها، من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.