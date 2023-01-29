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وفاة مواطن جرفت السيول مركبته  في "شعيب عرعر"

والد المتوفى اكتشف جثته على بعد ٣ كلم من الموقع

تسبّب جريان الأودية "شعيب عرعر" بمنطقة الحدود الشمالية، مساء أمس الاثنين، في وفاة مواطن جرفت السيول مركبته، حيث عثر والده على جثته على بُعد ثلاثة كيلو مترات من موقع مركبته.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد، فهد بن الأسمر العنزي، في تمام الساعة ١٨:٢٠ من يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٢ هـ تلقينا بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بفقدان ابنه وأن سيارته متواجدة في شعيب عرعر.

وأضاف: على الفور تم الانتقال للموقع والعثور على السيارة دون وجود المفقود وتواصلت أعمال البحث حتى صباح هذا اليوم الثلاثاء.

وشدد "العنزي" على ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار والسيول ومتابعة ما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الجهات المختصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة مواطن جرفت السيول مركبته  في "شعيب عرعر"
سبق

تسبّب جريان الأودية "شعيب عرعر" بمنطقة الحدود الشمالية، مساء أمس الاثنين، في وفاة مواطن جرفت السيول مركبته، حيث عثر والده على جثته على بُعد ثلاثة كيلو مترات من موقع مركبته.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد، فهد بن الأسمر العنزي، في تمام الساعة ١٨:٢٠ من يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٢ هـ تلقينا بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بفقدان ابنه وأن سيارته متواجدة في شعيب عرعر.

وأضاف: على الفور تم الانتقال للموقع والعثور على السيارة دون وجود المفقود وتواصلت أعمال البحث حتى صباح هذا اليوم الثلاثاء.

وشدد "العنزي" على ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار والسيول ومتابعة ما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الجهات المختصة.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
02:56 PM
اخر تعديل
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
03:33 PM

وفاة مواطن جرفت السيول مركبته  في "شعيب عرعر"

والد المتوفى اكتشف جثته على بعد ٣ كلم من الموقع

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بندر الدغمي - عرعر
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2,773

تسبّب جريان الأودية "شعيب عرعر" بمنطقة الحدود الشمالية، مساء أمس الاثنين، في وفاة مواطن جرفت السيول مركبته، حيث عثر والده على جثته على بُعد ثلاثة كيلو مترات من موقع مركبته.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد، فهد بن الأسمر العنزي، في تمام الساعة ١٨:٢٠ من يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٢ هـ تلقينا بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بفقدان ابنه وأن سيارته متواجدة في شعيب عرعر.

وأضاف: على الفور تم الانتقال للموقع والعثور على السيارة دون وجود المفقود وتواصلت أعمال البحث حتى صباح هذا اليوم الثلاثاء.

وشدد "العنزي" على ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار والسيول ومتابعة ما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الجهات المختصة.

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