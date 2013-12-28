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صحة بيشة: 440 عملية قسطرة قلبية بمستشفى الملك عبدالله

قالت: فيما بلغت حالات التنويم في القسم 220 حالة

أجرت وحدت القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله في بيشة خلال عام 2020م، 440 عملية قسطرة قلبية، فيما بلغت حالات التنويم في القسم 220 حالة.

يُذكر أن "صحة بيشة" قدمت خدماتها لسكان محافظات بيشة وبالقرن وتثليث والأمواه، حيث يعد مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، المستشفى المرجعي الأول لمستفيدي الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة.

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صحة بيشة: 440 عملية قسطرة قلبية بمستشفى الملك عبدالله
سبق

أجرت وحدت القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله في بيشة خلال عام 2020م، 440 عملية قسطرة قلبية، فيما بلغت حالات التنويم في القسم 220 حالة.

يُذكر أن "صحة بيشة" قدمت خدماتها لسكان محافظات بيشة وبالقرن وتثليث والأمواه، حيث يعد مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، المستشفى المرجعي الأول لمستفيدي الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
01:20 PM

صحة بيشة: 440 عملية قسطرة قلبية بمستشفى الملك عبدالله

قالت: فيما بلغت حالات التنويم في القسم 220 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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أجرت وحدت القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله في بيشة خلال عام 2020م، 440 عملية قسطرة قلبية، فيما بلغت حالات التنويم في القسم 220 حالة.

يُذكر أن "صحة بيشة" قدمت خدماتها لسكان محافظات بيشة وبالقرن وتثليث والأمواه، حيث يعد مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، المستشفى المرجعي الأول لمستفيدي الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة.

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