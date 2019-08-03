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"الصحة" تحفِّز منسوبيها لخدمة الحجاج برسائل SMS .. وتؤكد: همتنا مثل جبال طويق

هيَّأت لهم الظروف لإنجاح موسم الحج

حفَّزت "الصحة" منسوبيها المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية، ورعاية الحجاج المرضى خلال موسم الحج.

جاء ذلك عبر رسائل نصية يومية بعبارات تحفيزية للموظفين والموظفات، قالت في إحداها: "يدًا بيد نحو موسم حج ناجح".

وفي رسالة أخرى رفعت "الصحة" من همم موظفيها بإرسال المقولة الشهيرة التي وصف بها سمو ولي العهد السعوديين قائلاً: "همتنا مثل جبال طويق".

يُشار إلى أن "الصحة" أقامت حفلات استقبال وترحيب لموظفيها وموظفاتها المنتدبين في مواقع عملهم بالمشاعر المقدسة، وقدمت لهم مختلف الخدمات، وهيَّأت لهم السبل كافة لإنجاح مهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.

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"الصحة" تحفِّز منسوبيها لخدمة الحجاج برسائل SMS .. وتؤكد: همتنا مثل جبال طويق
سبق

حفَّزت "الصحة" منسوبيها المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية، ورعاية الحجاج المرضى خلال موسم الحج.

جاء ذلك عبر رسائل نصية يومية بعبارات تحفيزية للموظفين والموظفات، قالت في إحداها: "يدًا بيد نحو موسم حج ناجح".

وفي رسالة أخرى رفعت "الصحة" من همم موظفيها بإرسال المقولة الشهيرة التي وصف بها سمو ولي العهد السعوديين قائلاً: "همتنا مثل جبال طويق".

يُشار إلى أن "الصحة" أقامت حفلات استقبال وترحيب لموظفيها وموظفاتها المنتدبين في مواقع عملهم بالمشاعر المقدسة، وقدمت لهم مختلف الخدمات، وهيَّأت لهم السبل كافة لإنجاح مهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
09:14 PM

"الصحة" تحفِّز منسوبيها لخدمة الحجاج برسائل SMS .. وتؤكد: همتنا مثل جبال طويق

هيَّأت لهم الظروف لإنجاح موسم الحج

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عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
3
828

حفَّزت "الصحة" منسوبيها المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية، ورعاية الحجاج المرضى خلال موسم الحج.

جاء ذلك عبر رسائل نصية يومية بعبارات تحفيزية للموظفين والموظفات، قالت في إحداها: "يدًا بيد نحو موسم حج ناجح".

وفي رسالة أخرى رفعت "الصحة" من همم موظفيها بإرسال المقولة الشهيرة التي وصف بها سمو ولي العهد السعوديين قائلاً: "همتنا مثل جبال طويق".

يُشار إلى أن "الصحة" أقامت حفلات استقبال وترحيب لموظفيها وموظفاتها المنتدبين في مواقع عملهم بالمشاعر المقدسة، وقدمت لهم مختلف الخدمات، وهيَّأت لهم السبل كافة لإنجاح مهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.

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