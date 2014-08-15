النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسرح طلال مداح على موعد لإطلاق أولى حفلات "موسم السودة"

يتضمن أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية تجذب الزوار بمختلف أعمارهم

يستعد موسم السودة لإحياء أولى حفلاته الفنية التي ستقام على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة في أبها، وستحييها فنانة العرب أحلام يوم الجمعة القادم الموافق 16 أغسطس.

وتقام الحفلات الفنية، التي سيحييها مجموعة من أشهر الفنانين في الوطن العربي، على هامش فعاليات "موسم السودة" الذي يستمر إلى 31 أغسطس، ويرتكز على أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، تجذب الزوار بمختلف أعمارهم.

ويقام موسم السودة في أعلى منطقة في المملكة العربية السعودية؛ إذ تعتبر السودة من أبرز المعالم السياحية في منطقة عسير نظرًا لما تتمتع به من مقومات جمالية طبيعية، وأجواء رائعة، ومناظر خلابة. وسيكون زوار السودة على موعد مع أربع حفلات غنائية خلال الموسم، ستحيي أولاها الفنانة أحلام الجمعة القادمة.

والحفلة الثانية لقيصر الغناء الفنان كاظم الساهر، وذلك يوم الخميس 22 أغسطس، فيما سيحيي الفنانان راشد الماجد وأصيل أبوبكر أمسيتهما التاريخية في يوم الخميس 29 أغسطس، على أن يقدم الفنانان عبادي الجوهر ونوال الكويتية آخر الأمسيات الفنية في موسم السودة يوم الجمعة 30 أغسطس.

وقد خصص موسم السودة منصة إلكترونية، تتيح للجمهور شراء تذاكر الحفلات الفنية عبر موقعه الإلكتروني https://alsoudahseason.com .

يُشار إلى أن موسم السودة يندرج ضمن إطار مبادرة مواسم السعودية 2019 التي أطلقت في فبراير الماضي، وتتضمن 11 موسمًا سياحيًّا، تشمل معظم مناطق السعودية. وقد اختيرت السودة بالارتكاز على أربعة محاور رئيسية، استندت إلى مقوماتها الطبيعية، ومناظرها الخلابة، وغنى تراثها وثقافتها، والمغامرات الرياضية التي تتيحها طبيعتها الجبلية، إضافة إلى تميز طقسها خلال فصل الصيف.

ويشمل برنامج موسم السودة حزمة من الأنشطة الرياضية والمغامرات الجريئة، والفعاليات الترفيهية، والأمسيات الفنية واﻟﻤوسيقية، والاستعراضات الشعبية والتراثية، إضافة إلى الفعاليات الثقافية، كمهرجان رجال الطيب المقام بقرية "رجال" التراثية، التي من شأنها تسليط الضوء على مكامن الفرص والقوة بمنطقة عسير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مسرح طلال مداح على موعد لإطلاق أولى حفلات "موسم السودة"
سبق

يستعد موسم السودة لإحياء أولى حفلاته الفنية التي ستقام على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة في أبها، وستحييها فنانة العرب أحلام يوم الجمعة القادم الموافق 16 أغسطس.

وتقام الحفلات الفنية، التي سيحييها مجموعة من أشهر الفنانين في الوطن العربي، على هامش فعاليات "موسم السودة" الذي يستمر إلى 31 أغسطس، ويرتكز على أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، تجذب الزوار بمختلف أعمارهم.

ويقام موسم السودة في أعلى منطقة في المملكة العربية السعودية؛ إذ تعتبر السودة من أبرز المعالم السياحية في منطقة عسير نظرًا لما تتمتع به من مقومات جمالية طبيعية، وأجواء رائعة، ومناظر خلابة. وسيكون زوار السودة على موعد مع أربع حفلات غنائية خلال الموسم، ستحيي أولاها الفنانة أحلام الجمعة القادمة.

والحفلة الثانية لقيصر الغناء الفنان كاظم الساهر، وذلك يوم الخميس 22 أغسطس، فيما سيحيي الفنانان راشد الماجد وأصيل أبوبكر أمسيتهما التاريخية في يوم الخميس 29 أغسطس، على أن يقدم الفنانان عبادي الجوهر ونوال الكويتية آخر الأمسيات الفنية في موسم السودة يوم الجمعة 30 أغسطس.

وقد خصص موسم السودة منصة إلكترونية، تتيح للجمهور شراء تذاكر الحفلات الفنية عبر موقعه الإلكتروني https://alsoudahseason.com .

يُشار إلى أن موسم السودة يندرج ضمن إطار مبادرة مواسم السعودية 2019 التي أطلقت في فبراير الماضي، وتتضمن 11 موسمًا سياحيًّا، تشمل معظم مناطق السعودية. وقد اختيرت السودة بالارتكاز على أربعة محاور رئيسية، استندت إلى مقوماتها الطبيعية، ومناظرها الخلابة، وغنى تراثها وثقافتها، والمغامرات الرياضية التي تتيحها طبيعتها الجبلية، إضافة إلى تميز طقسها خلال فصل الصيف.

ويشمل برنامج موسم السودة حزمة من الأنشطة الرياضية والمغامرات الجريئة، والفعاليات الترفيهية، والأمسيات الفنية واﻟﻤوسيقية، والاستعراضات الشعبية والتراثية، إضافة إلى الفعاليات الثقافية، كمهرجان رجال الطيب المقام بقرية "رجال" التراثية، التي من شأنها تسليط الضوء على مكامن الفرص والقوة بمنطقة عسير.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
11:33 PM

مسرح طلال مداح على موعد لإطلاق أولى حفلات "موسم السودة"

يتضمن أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية تجذب الزوار بمختلف أعمارهم

A A A
رائد القرفي - أبها
12
6,022

يستعد موسم السودة لإحياء أولى حفلاته الفنية التي ستقام على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة في أبها، وستحييها فنانة العرب أحلام يوم الجمعة القادم الموافق 16 أغسطس.

وتقام الحفلات الفنية، التي سيحييها مجموعة من أشهر الفنانين في الوطن العربي، على هامش فعاليات "موسم السودة" الذي يستمر إلى 31 أغسطس، ويرتكز على أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، تجذب الزوار بمختلف أعمارهم.

ويقام موسم السودة في أعلى منطقة في المملكة العربية السعودية؛ إذ تعتبر السودة من أبرز المعالم السياحية في منطقة عسير نظرًا لما تتمتع به من مقومات جمالية طبيعية، وأجواء رائعة، ومناظر خلابة. وسيكون زوار السودة على موعد مع أربع حفلات غنائية خلال الموسم، ستحيي أولاها الفنانة أحلام الجمعة القادمة.

والحفلة الثانية لقيصر الغناء الفنان كاظم الساهر، وذلك يوم الخميس 22 أغسطس، فيما سيحيي الفنانان راشد الماجد وأصيل أبوبكر أمسيتهما التاريخية في يوم الخميس 29 أغسطس، على أن يقدم الفنانان عبادي الجوهر ونوال الكويتية آخر الأمسيات الفنية في موسم السودة يوم الجمعة 30 أغسطس.

وقد خصص موسم السودة منصة إلكترونية، تتيح للجمهور شراء تذاكر الحفلات الفنية عبر موقعه الإلكتروني https://alsoudahseason.com .

يُشار إلى أن موسم السودة يندرج ضمن إطار مبادرة مواسم السعودية 2019 التي أطلقت في فبراير الماضي، وتتضمن 11 موسمًا سياحيًّا، تشمل معظم مناطق السعودية. وقد اختيرت السودة بالارتكاز على أربعة محاور رئيسية، استندت إلى مقوماتها الطبيعية، ومناظرها الخلابة، وغنى تراثها وثقافتها، والمغامرات الرياضية التي تتيحها طبيعتها الجبلية، إضافة إلى تميز طقسها خلال فصل الصيف.

ويشمل برنامج موسم السودة حزمة من الأنشطة الرياضية والمغامرات الجريئة، والفعاليات الترفيهية، والأمسيات الفنية واﻟﻤوسيقية، والاستعراضات الشعبية والتراثية، إضافة إلى الفعاليات الثقافية، كمهرجان رجال الطيب المقام بقرية "رجال" التراثية، التي من شأنها تسليط الضوء على مكامن الفرص والقوة بمنطقة عسير.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,838
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,774
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,757
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,862

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة