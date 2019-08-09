النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال الأحمر يخصص ٣٣ مركزاً إسعافياً و٩٦ سيارة إسعاف و٣٥٢ مسعفاً

لخدمة الحجاج بمشعر عرفات

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها وبكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة، من خلال أكثر من ٣٣ مركزاً إسعافياً مؤقتاً ومدعومة بأكثر من ٣٥٢ من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، وذلك لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم الحج ١٤٤٠هـ.

ويدعم الفرق الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة يضم أكثر من ٩٦ سيارة إسعاف مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في العالم، حيث تأتي هذه التجهيزات في إطار خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

وصرح مشرف نطاق عرفات ومزدلفة الأستاذ أحمد عسيري أن الفرق الإسعافية جاهزة للتعامل مع كافة البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في مشعر عرفات ومزدلفة، مشيراً إلى أن خطط هيئة الهلال الأحمر تشمل الطرق المؤدية إلى عرفات، حيث سيتم متابعة مسيرة الحجاج في مداخل عرفات ومخارجها والطرق المؤدية إليها.

وأشار عسيري إلى أن انتشار المراكز الإسعافية في كافة مناطق مشعر عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية وأكثر من ١٢ فرقة إسعافية متقدمة، لافتاً إلى حرص الهيئة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهلال الأحمر يخصص ٣٣ مركزاً إسعافياً و٩٦ سيارة إسعاف و٣٥٢ مسعفاً
سبق

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها وبكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة، من خلال أكثر من ٣٣ مركزاً إسعافياً مؤقتاً ومدعومة بأكثر من ٣٥٢ من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، وذلك لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم الحج ١٤٤٠هـ.

ويدعم الفرق الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة يضم أكثر من ٩٦ سيارة إسعاف مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في العالم، حيث تأتي هذه التجهيزات في إطار خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

وصرح مشرف نطاق عرفات ومزدلفة الأستاذ أحمد عسيري أن الفرق الإسعافية جاهزة للتعامل مع كافة البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في مشعر عرفات ومزدلفة، مشيراً إلى أن خطط هيئة الهلال الأحمر تشمل الطرق المؤدية إلى عرفات، حيث سيتم متابعة مسيرة الحجاج في مداخل عرفات ومخارجها والطرق المؤدية إليها.

وأشار عسيري إلى أن انتشار المراكز الإسعافية في كافة مناطق مشعر عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية وأكثر من ١٢ فرقة إسعافية متقدمة، لافتاً إلى حرص الهيئة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
09:16 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:58 PM

الهلال الأحمر يخصص ٣٣ مركزاً إسعافياً و٩٦ سيارة إسعاف و٣٥٢ مسعفاً

لخدمة الحجاج بمشعر عرفات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
457

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها وبكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة، من خلال أكثر من ٣٣ مركزاً إسعافياً مؤقتاً ومدعومة بأكثر من ٣٥٢ من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، وذلك لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم الحج ١٤٤٠هـ.

ويدعم الفرق الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة يضم أكثر من ٩٦ سيارة إسعاف مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في العالم، حيث تأتي هذه التجهيزات في إطار خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

وصرح مشرف نطاق عرفات ومزدلفة الأستاذ أحمد عسيري أن الفرق الإسعافية جاهزة للتعامل مع كافة البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في مشعر عرفات ومزدلفة، مشيراً إلى أن خطط هيئة الهلال الأحمر تشمل الطرق المؤدية إلى عرفات، حيث سيتم متابعة مسيرة الحجاج في مداخل عرفات ومخارجها والطرق المؤدية إليها.

وأشار عسيري إلى أن انتشار المراكز الإسعافية في كافة مناطق مشعر عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية وأكثر من ١٢ فرقة إسعافية متقدمة، لافتاً إلى حرص الهيئة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,632
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,635
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,726

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة