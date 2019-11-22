"تعليم الأفلاج" يدعو أولياء الأمور للقاء تعريفي بلائحة تقويم الطالب.. الأحد القادم

تعتزم إدارة تعليم الأفلاج، إقامة لقاء تعريفي لأولياء أمور الطلاب والطالبات لتوضيح لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية لها.

وفي التفاصيل: وجهت إدارة تعليم الأفلاج دعوة لأولياء أمور الطلاب والطالبات؛ لحضور اللقاء التعريفي عن لائحة تقويم الطالب الجديدة ومذكرتها التفسيرية، صباح بعد غد الأحد على الإدارة؛ لتقدم خلاله الأقسام المختصة بالإدارة نبذة تعريفية عن الاختبارات وتوزيع الدرجات لطلاب المرحلة الابتدائية؛ حتى يتمكن ولي الأمر من معرفة آلية التقويم الجديدة ودرجات النجاح في كل مادة دراسية.