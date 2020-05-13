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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

الاتحاد الأفريقي يناشد مجلس الأمن المساهمة في التصدي لـ"كورونا"

أكد أن الجائحة تهديد جوهري لحياة البشر والسلام والأمن في العالم

ناشد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مجلس الأمن الدولي إلى المساهمة في الجهود المبذولة في أفريقيا والعالم للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم، من مكتبه في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في ختام اجتماع له حول مواجهة مرض كورونا: جائحة كورونا تمثل "تهديداً جوهرياً لحياة البشر والسلام والأمن في العالم".

ودعا الاتحاد مجلس الأمن الدولي إلى أن يساهم، وفقاً لمسؤوليته الأساسية في المساعدة على السلام والأمن الدوليين، وفي الجهود المبذولة في أفريقيا والعالم على حد سواء، واتخاذ تدابير ضرورية لمواجهة الجائحة.

وعبّر الاتحاد الأفريقي وفق ذات البيان عن قلقه إزاء استمرار تفشي جائحة كورونا في القارة الأفريقية وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأفريقية.

فيروس كورونا الجديد

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الاتحاد الأفريقي يناشد مجلس الأمن المساهمة في التصدي لـ"كورونا"
سبق

ناشد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مجلس الأمن الدولي إلى المساهمة في الجهود المبذولة في أفريقيا والعالم للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم، من مكتبه في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في ختام اجتماع له حول مواجهة مرض كورونا: جائحة كورونا تمثل "تهديداً جوهرياً لحياة البشر والسلام والأمن في العالم".

ودعا الاتحاد مجلس الأمن الدولي إلى أن يساهم، وفقاً لمسؤوليته الأساسية في المساعدة على السلام والأمن الدوليين، وفي الجهود المبذولة في أفريقيا والعالم على حد سواء، واتخاذ تدابير ضرورية لمواجهة الجائحة.

وعبّر الاتحاد الأفريقي وفق ذات البيان عن قلقه إزاء استمرار تفشي جائحة كورونا في القارة الأفريقية وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأفريقية.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
03:04 PM

الاتحاد الأفريقي يناشد مجلس الأمن المساهمة في التصدي لـ"كورونا"

أكد أن الجائحة تهديد جوهري لحياة البشر والسلام والأمن في العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناشد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مجلس الأمن الدولي إلى المساهمة في الجهود المبذولة في أفريقيا والعالم للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم، من مكتبه في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في ختام اجتماع له حول مواجهة مرض كورونا: جائحة كورونا تمثل "تهديداً جوهرياً لحياة البشر والسلام والأمن في العالم".

ودعا الاتحاد مجلس الأمن الدولي إلى أن يساهم، وفقاً لمسؤوليته الأساسية في المساعدة على السلام والأمن الدوليين، وفي الجهود المبذولة في أفريقيا والعالم على حد سواء، واتخاذ تدابير ضرورية لمواجهة الجائحة.

وعبّر الاتحاد الأفريقي وفق ذات البيان عن قلقه إزاء استمرار تفشي جائحة كورونا في القارة الأفريقية وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأفريقية.

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