"بومبيو": عقوباتنا ضد "الملالي" تتيح للإيرانيين إجراء التغييرات المنشودة

شدد على أنها تمنع النظام من مواصلة إثارة الإرهاب العالمي

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن عقوبات واشنطن ضد النظام الإيراني تقدم فرصة للشعب الإيراني لإجراء التغييرات التي يريدها بشدة.

وبحسب ما أوردت وزارة الخارجية الأميركية عبر حساب فريق تواصلها على موقع "تويتر" اليوم (الاثنين)، أفاد "بومبيو" أن مئات الشركات غادرت إيران، وأن العالم أجمع يدرك أن هذه العقوبات حقيقية، وأنها مهمة.

وشدد الوزير على أن العقوبات الأميركية تمنع نظام الملالي من امتلاك الثروة والمال لمواصلة إثارة الإرهاب حول العالم.

وكان "بومبيو" قد أعاد التأكيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن في وقت سابق اليوم، أن واشنطن ستواصل ضغوطها على طهران بلا هوادة حتى توقف جهودها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.