"مدني عرعر" يخمد حريقاً اندلع في مجمع تجاري

تمكّن الدفاع المدني بمدينة عرعر من إخماد حريق اندلع في مجمع تجاري.
وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر، أخمد مدني #عرعر حريقاً اندلع في مبنى تجاري بحي المحمدية، والحد من انتشاره.
وأضافت: دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
تمكّن الدفاع المدني بمدينة عرعر من إخماد حريق اندلع في مجمع تجاري.
وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر، أخمد مدني #عرعر حريقاً اندلع في مبنى تجاري بحي المحمدية، والحد من انتشاره.
وأضافت: دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
تمكّن الدفاع المدني بمدينة عرعر من إخماد حريق اندلع في مجمع تجاري.
وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر، أخمد مدني #عرعر حريقاً اندلع في مبنى تجاري بحي المحمدية، والحد من انتشاره.
وأضافت: دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
تمكّن الدفاع المدني بمدينة عرعر من إخماد حريق اندلع في مجمع تجاري.
وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر، أخمد مدني #عرعر حريقاً اندلع في مبنى تجاري بحي المحمدية، والحد من انتشاره.
وأضافت: دون وقوع إصابات- ولله الحمد.