النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

لمسافة 3400 كم وبتنظيم من الاتحاد العربي

أكمل الاتحاد العربي للدراجات النارية جميع الترتيبات الخاصة بإطلاق مسيرة التضامن العربي (رالي التحدي) للدراجات النارية، الذي سينطلق من العاصمة المصرية القاهرة في الـ27 من أكتوبر الحالي باتجاه المملكة العربية السعودية، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتي الرياضة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وبتنظيم من الاتحاد العربي للدراجات النارية.

وستبدأ رحلة (رالي التحدي)، الذي سيقطع مسافة 3400 كم في الـ27 من الشهر الجاري من مدينة القاهرة مرورًا بالغردقة، ومن ثم ستبدأ المسيرة في الأراضي السعودية من مدينة نيوم والاتجاه إلى محافظة ينبع ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى محافظة جدة، لتتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق العودة إلى جمهورية مصر العربية، بمشاركة دراجين من مصر والسعودية والكويت والسودان وفلسطين.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات النارية، إبراهيم فريد أن المسيرة الرياضية العربية بالدراجات النارية، تهدف إلى تعزيز أواصر التقارب العربي والتأكيد على روح التضامن بين الشعوب العربية.

وقال: "الرياضة رسالة، ونسعى دائماً وأبداً في جميع أنشطة ومسابقات وبطولات الاتحاد العربي على اللحمة العربية وعلى روح التضامن العربي وروح المنافسة الرياضية الأخوية الشريفة"، مثمناً في هذا الصدد لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية جهوده المبذولة تجاه رياضة الدراجات النارية العربية، ولصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية على اهتمامه ومتابعته، وللأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على دعمه واهتمامه الكبير بهذا النشاط الرياضي العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية
سبق

أكمل الاتحاد العربي للدراجات النارية جميع الترتيبات الخاصة بإطلاق مسيرة التضامن العربي (رالي التحدي) للدراجات النارية، الذي سينطلق من العاصمة المصرية القاهرة في الـ27 من أكتوبر الحالي باتجاه المملكة العربية السعودية، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتي الرياضة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وبتنظيم من الاتحاد العربي للدراجات النارية.

وستبدأ رحلة (رالي التحدي)، الذي سيقطع مسافة 3400 كم في الـ27 من الشهر الجاري من مدينة القاهرة مرورًا بالغردقة، ومن ثم ستبدأ المسيرة في الأراضي السعودية من مدينة نيوم والاتجاه إلى محافظة ينبع ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى محافظة جدة، لتتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق العودة إلى جمهورية مصر العربية، بمشاركة دراجين من مصر والسعودية والكويت والسودان وفلسطين.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات النارية، إبراهيم فريد أن المسيرة الرياضية العربية بالدراجات النارية، تهدف إلى تعزيز أواصر التقارب العربي والتأكيد على روح التضامن بين الشعوب العربية.

وقال: "الرياضة رسالة، ونسعى دائماً وأبداً في جميع أنشطة ومسابقات وبطولات الاتحاد العربي على اللحمة العربية وعلى روح التضامن العربي وروح المنافسة الرياضية الأخوية الشريفة"، مثمناً في هذا الصدد لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية جهوده المبذولة تجاه رياضة الدراجات النارية العربية، ولصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية على اهتمامه ومتابعته، وللأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على دعمه واهتمامه الكبير بهذا النشاط الرياضي العربي.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
05:07 PM

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

لمسافة 3400 كم وبتنظيم من الاتحاد العربي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
292

أكمل الاتحاد العربي للدراجات النارية جميع الترتيبات الخاصة بإطلاق مسيرة التضامن العربي (رالي التحدي) للدراجات النارية، الذي سينطلق من العاصمة المصرية القاهرة في الـ27 من أكتوبر الحالي باتجاه المملكة العربية السعودية، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتي الرياضة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وبتنظيم من الاتحاد العربي للدراجات النارية.

وستبدأ رحلة (رالي التحدي)، الذي سيقطع مسافة 3400 كم في الـ27 من الشهر الجاري من مدينة القاهرة مرورًا بالغردقة، ومن ثم ستبدأ المسيرة في الأراضي السعودية من مدينة نيوم والاتجاه إلى محافظة ينبع ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى محافظة جدة، لتتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق العودة إلى جمهورية مصر العربية، بمشاركة دراجين من مصر والسعودية والكويت والسودان وفلسطين.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات النارية، إبراهيم فريد أن المسيرة الرياضية العربية بالدراجات النارية، تهدف إلى تعزيز أواصر التقارب العربي والتأكيد على روح التضامن بين الشعوب العربية.

وقال: "الرياضة رسالة، ونسعى دائماً وأبداً في جميع أنشطة ومسابقات وبطولات الاتحاد العربي على اللحمة العربية وعلى روح التضامن العربي وروح المنافسة الرياضية الأخوية الشريفة"، مثمناً في هذا الصدد لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية جهوده المبذولة تجاه رياضة الدراجات النارية العربية، ولصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية على اهتمامه ومتابعته، وللأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على دعمه واهتمامه الكبير بهذا النشاط الرياضي العربي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,992
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,497

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة