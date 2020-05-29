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شرطة الرياض تقبض على متورط بالسطو على صرافات آلية وصيدليات

بلغت مسروقاته 280 ألف ريال.. وتم تحويله للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص تورط في محاولات السرقة من أجهزة الصراف الآلي، وارتكاب جرائم سطو على الصيدليات والمراكز التجارية، والاستيلاء على المبالغ المالية منها، وتم ضبطه متلبسًا أثناء قيامه بتكسير إحدى غرف الصراف الآلي، بحي الجزيرة شرق العاصمة الرياض، وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وقد أقر بالسرقة من (7) مراكز تجارية و(33) صيدلية، منها (6) صيدليات خارج منطقة الرياض، وبلغت مسروقاته (280000) مئتان وثمانون ألف ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تقبض على متورط بالسطو على صرافات آلية وصيدليات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص تورط في محاولات السرقة من أجهزة الصراف الآلي، وارتكاب جرائم سطو على الصيدليات والمراكز التجارية، والاستيلاء على المبالغ المالية منها، وتم ضبطه متلبسًا أثناء قيامه بتكسير إحدى غرف الصراف الآلي، بحي الجزيرة شرق العاصمة الرياض، وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وقد أقر بالسرقة من (7) مراكز تجارية و(33) صيدلية، منها (6) صيدليات خارج منطقة الرياض، وبلغت مسروقاته (280000) مئتان وثمانون ألف ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
07:31 PM
اخر تعديل
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
07:42 PM

شرطة الرياض تقبض على متورط بالسطو على صرافات آلية وصيدليات

بلغت مسروقاته 280 ألف ريال.. وتم تحويله للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص تورط في محاولات السرقة من أجهزة الصراف الآلي، وارتكاب جرائم سطو على الصيدليات والمراكز التجارية، والاستيلاء على المبالغ المالية منها، وتم ضبطه متلبسًا أثناء قيامه بتكسير إحدى غرف الصراف الآلي، بحي الجزيرة شرق العاصمة الرياض، وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وقد أقر بالسرقة من (7) مراكز تجارية و(33) صيدلية، منها (6) صيدليات خارج منطقة الرياض، وبلغت مسروقاته (280000) مئتان وثمانون ألف ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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