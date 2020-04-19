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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

بعد قفزة الأرقام.. تركيا تتجاوز الصين وتصبح بؤرة كورونا الثالثة في العالم

تجاوزت إيران وسجلت أكبر عددٍ من الإصابات عالميًا، خارج أوروبا

باتت تركيا بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الثالثة في العالم، بعد أوروبا والولايات المتحدة، إذ سجلت قفزة في أرقام الإصابات لتتجاوز إيران، وتسجل أكبر عددٍ من الإصابات عالميًا، خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وبحسب سكاي نيوز فقد أعلن وزير الصحة التركي، فهرتين كوكا، عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في تركيا إلى 86306 حالة، مساء الأحد.
وتجاوزت تركيا عدد الإصابات المسجلة في الصين، بؤرة تفشي الفيروس الأولى، والتي سجلت 82735 حالة حتى الآن لتحتل المركز السابع بين الدول بعدد الإصابات، خلف الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
من جانب آخر وفي سياق متصل وجّه الكاتب والباحث السياسي التركي جواد غوك، اللوم إلى الحكومة بسبب تقديم مساعدات طبية لعددٍ من دول أوروبا، وتجاهل شح هذه المنتجات داخل البلاد.

تركيا فيروس كورونا الجديد

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بعد قفزة الأرقام.. تركيا تتجاوز الصين وتصبح بؤرة كورونا الثالثة في العالم
سبق

باتت تركيا بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الثالثة في العالم، بعد أوروبا والولايات المتحدة، إذ سجلت قفزة في أرقام الإصابات لتتجاوز إيران، وتسجل أكبر عددٍ من الإصابات عالميًا، خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وبحسب سكاي نيوز فقد أعلن وزير الصحة التركي، فهرتين كوكا، عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في تركيا إلى 86306 حالة، مساء الأحد.
وتجاوزت تركيا عدد الإصابات المسجلة في الصين، بؤرة تفشي الفيروس الأولى، والتي سجلت 82735 حالة حتى الآن لتحتل المركز السابع بين الدول بعدد الإصابات، خلف الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
من جانب آخر وفي سياق متصل وجّه الكاتب والباحث السياسي التركي جواد غوك، اللوم إلى الحكومة بسبب تقديم مساعدات طبية لعددٍ من دول أوروبا، وتجاهل شح هذه المنتجات داخل البلاد.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:24 PM

بعد قفزة الأرقام.. تركيا تتجاوز الصين وتصبح بؤرة كورونا الثالثة في العالم

تجاوزت إيران وسجلت أكبر عددٍ من الإصابات عالميًا، خارج أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باتت تركيا بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الثالثة في العالم، بعد أوروبا والولايات المتحدة، إذ سجلت قفزة في أرقام الإصابات لتتجاوز إيران، وتسجل أكبر عددٍ من الإصابات عالميًا، خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وبحسب سكاي نيوز فقد أعلن وزير الصحة التركي، فهرتين كوكا، عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في تركيا إلى 86306 حالة، مساء الأحد.
وتجاوزت تركيا عدد الإصابات المسجلة في الصين، بؤرة تفشي الفيروس الأولى، والتي سجلت 82735 حالة حتى الآن لتحتل المركز السابع بين الدول بعدد الإصابات، خلف الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
من جانب آخر وفي سياق متصل وجّه الكاتب والباحث السياسي التركي جواد غوك، اللوم إلى الحكومة بسبب تقديم مساعدات طبية لعددٍ من دول أوروبا، وتجاهل شح هذه المنتجات داخل البلاد.

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