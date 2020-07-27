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"هيئة تقويم التعليم" تفتح التسجيل في برنامج "ممارس جودة التدريب"

للتعريف بأسس التقويم ومفاهيمه والتحليل الكمي والوصفي للبيانات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل للتدريب عن بُعد في برنامج "ممارس جودة التدريب".

ويهدف البرنامج إلى التعريف بأسس التقويم ومفاهيمه، والتحليل الكمي والوصفي للبيانات، وضمان الجودة في المنشآت والبرامج التدريبية، إضافة إلى مؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية وأفضل الممارسات الدولية.

ويتطرق البرنامج إلى آليات قياس نواتج التعلم، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، إضافة إلى اكتساب المتدربين المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية في ممارسات الجودة بقطاع التدريب.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تنظمه الإدارة العامة للتدريب والمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" بالهيئة، ويستهدف أعضاء هيئة التدريب ومختصي الجودة والممارسين في المجالات الاقتصادية والصناعات ومنسوبو قطاع التدريب بأنواعه.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة تقويم التعليم" تفتح التسجيل في برنامج "ممارس جودة التدريب"
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل للتدريب عن بُعد في برنامج "ممارس جودة التدريب".

ويهدف البرنامج إلى التعريف بأسس التقويم ومفاهيمه، والتحليل الكمي والوصفي للبيانات، وضمان الجودة في المنشآت والبرامج التدريبية، إضافة إلى مؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية وأفضل الممارسات الدولية.

ويتطرق البرنامج إلى آليات قياس نواتج التعلم، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، إضافة إلى اكتساب المتدربين المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية في ممارسات الجودة بقطاع التدريب.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تنظمه الإدارة العامة للتدريب والمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" بالهيئة، ويستهدف أعضاء هيئة التدريب ومختصي الجودة والممارسين في المجالات الاقتصادية والصناعات ومنسوبو قطاع التدريب بأنواعه.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
03:22 PM

"هيئة تقويم التعليم" تفتح التسجيل في برنامج "ممارس جودة التدريب"

للتعريف بأسس التقويم ومفاهيمه والتحليل الكمي والوصفي للبيانات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل للتدريب عن بُعد في برنامج "ممارس جودة التدريب".

ويهدف البرنامج إلى التعريف بأسس التقويم ومفاهيمه، والتحليل الكمي والوصفي للبيانات، وضمان الجودة في المنشآت والبرامج التدريبية، إضافة إلى مؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية وأفضل الممارسات الدولية.

ويتطرق البرنامج إلى آليات قياس نواتج التعلم، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، إضافة إلى اكتساب المتدربين المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية في ممارسات الجودة بقطاع التدريب.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تنظمه الإدارة العامة للتدريب والمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" بالهيئة، ويستهدف أعضاء هيئة التدريب ومختصي الجودة والممارسين في المجالات الاقتصادية والصناعات ومنسوبو قطاع التدريب بأنواعه.

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