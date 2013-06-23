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المنتخب السعودي يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة اليمن في كأس العرب

بعد انتصاره على أوزبكستان بثنائية

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد فوزه على منتخب أوزبكستان أمس الاثنين بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس العرب.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورةً مصغّرة 5 ضد 5.

ويختتم المنتخب السعودي غداً الأربعاء تحضيراته لمواجهة منتخب اليمن يوم بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العرب.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة اليمن في كأس العرب
سبق

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد فوزه على منتخب أوزبكستان أمس الاثنين بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس العرب.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورةً مصغّرة 5 ضد 5.

ويختتم المنتخب السعودي غداً الأربعاء تحضيراته لمواجهة منتخب اليمن يوم بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العرب.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
10:30 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:08 AM

المنتخب السعودي يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة اليمن في كأس العرب

بعد انتصاره على أوزبكستان بثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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عاود المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد فوزه على منتخب أوزبكستان أمس الاثنين بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس العرب.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورةً مصغّرة 5 ضد 5.

ويختتم المنتخب السعودي غداً الأربعاء تحضيراته لمواجهة منتخب اليمن يوم بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العرب.

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