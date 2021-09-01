النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبل" تُطلق المجموعة الثالثة لطوابع عام الخط العربي

4 طوابع من فئة "ثلاثة ريالات" تجسّد هوية مبادرة الثقافة

أطلقت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، المجموعة الثالثة من الطوابع التذكارية بمناسبة مبادرة "عام الخط العربي" التي تمّ طرح المجموعتين الأولى والثانية منها في وقت سابق، وتُعد المجموعة الثالثة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث ضمّت المجموعة أربعة طوابع من فئة "ثلاثة ريالات" تجسّد هوية مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة أخيراً؛ سعياً لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع، من خلال تصاميم تحتوي على شعار المبادرة، وتعكس هويتها وأهدافها الرامية إلى الاحتفاء بالخط العربي بوصفه أيقونة ثقافية عالمية مهمة، ووعاءً حاوياً لكنوز الثقافة العربية على مر تاريخها.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات للوطنية المختلفة في جميع المجالات التي توفرها ضمن فروعها الرئيسة في أنحاء المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبل" تُطلق المجموعة الثالثة لطوابع عام الخط العربي
سبق

أطلقت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، المجموعة الثالثة من الطوابع التذكارية بمناسبة مبادرة "عام الخط العربي" التي تمّ طرح المجموعتين الأولى والثانية منها في وقت سابق، وتُعد المجموعة الثالثة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث ضمّت المجموعة أربعة طوابع من فئة "ثلاثة ريالات" تجسّد هوية مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة أخيراً؛ سعياً لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع، من خلال تصاميم تحتوي على شعار المبادرة، وتعكس هويتها وأهدافها الرامية إلى الاحتفاء بالخط العربي بوصفه أيقونة ثقافية عالمية مهمة، ووعاءً حاوياً لكنوز الثقافة العربية على مر تاريخها.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات للوطنية المختلفة في جميع المجالات التي توفرها ضمن فروعها الرئيسة في أنحاء المملكة.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
11:59 AM

"سبل" تُطلق المجموعة الثالثة لطوابع عام الخط العربي

4 طوابع من فئة "ثلاثة ريالات" تجسّد هوية مبادرة الثقافة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
214

أطلقت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، المجموعة الثالثة من الطوابع التذكارية بمناسبة مبادرة "عام الخط العربي" التي تمّ طرح المجموعتين الأولى والثانية منها في وقت سابق، وتُعد المجموعة الثالثة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث ضمّت المجموعة أربعة طوابع من فئة "ثلاثة ريالات" تجسّد هوية مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة أخيراً؛ سعياً لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع، من خلال تصاميم تحتوي على شعار المبادرة، وتعكس هويتها وأهدافها الرامية إلى الاحتفاء بالخط العربي بوصفه أيقونة ثقافية عالمية مهمة، ووعاءً حاوياً لكنوز الثقافة العربية على مر تاريخها.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات للوطنية المختلفة في جميع المجالات التي توفرها ضمن فروعها الرئيسة في أنحاء المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,698

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة