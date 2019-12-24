"الجارديان": "مرتزقة سودانيون" يتدفقون على ليبيا للانخراط في القتال

بعضهم شارك في دارفور ضد نظام "البشير"

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن "مرتزقة سودانيين" يتدفقون على ليبيا للانخراط في القتال، مشيرة بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الثلاثاء) إلى أن الحرب في ليبيا تزداد ضراوة وتصبح حلولها مستعصية خصوصاً بعد أن أصبحت ساحة قتال دولية تضم مرتزقة من العديد من الدول.





ونقلت "الجارديان" عن قادة عسكريين تابعين لقوات المشير خليفة حفتر، أنهم استقبلوا مئات المجندين السودانيين الجدد مؤخراً، وأنه يوجد ما لا يقل عن 3000 مقاتل سوداني في ليبيا.

ونسبت الصحيفة إلى أحد قادة المرتزقة السودانيين قوله: "إن العديد من المجندين كانوا قد قاتلوا ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير الذي أطيح به في أبريل الماضي، وأن العديد منهم جند في دارفور بينما سافر آخرون إلى ليبيا باحثين عن فرصة لتجنيدهم".

وحذر تقرير صادر عن لجنة خبراء من الأمم المتحدة من تدخل المقاتلين السودانيين في الحرب الليبية.

ولفت التقرير إلى أن وجودهم أصبح أكثر وضوحاً في 2019، وهو ما سيدفع بالمزيد من عدم الاستقرار.