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وزير الثقافة يتفقّد مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على احتياجاتها

قال: تعد صرحاً ثقافياً بالغ الأهمية لما تحتويه من ثراء ثقافي ومعرفي

تفقّد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.

وتجوّل في مرافق المكتبة، واطّلع على أقسامها وبرامجها، وذلك لمعرفة احتياجاتها في الفترة المقبلة في ضوء ما تمّ الكشف عنه في حفل الإعلان عن رؤية وتوجهات وزارة الثقافة التي تضمنت مبادرة لتطوير المكتبات العامة.

وقال: "إن مكتبة الملك فهد الوطنية تعد صرحاً ثقافياً بالغ الأهمية، لما تحتويه من ثراءٍ ثقافي ومعرفي، جعلها تحتل مكانة مهمة في المجال الثقافي السعودي".

وأضاف: "إن المكتبة منذ إطلاقها عام 1990م إلى اليوم وهي تؤدي دوراً كبيراً في دعم الثقافة السعودية وحفظها وتوثيقها"، مؤكداً حرص وزارة الثقافة على البناء على هذا النجاح لتحقيق نجاحات أكبر من خلال المبادرات الخاصة بالمكتبات والنشر.

يُذكر أن وزارة الثقافة أعلنت مساء الأربعاء 27 مارس 2019 م، رؤيتها وتوجهاتها متضمنة دعماً كبيراً للمكتبات العامة، عبر مبادرة مخصّصة لها، وذلك بهدف تطويرها وتحويلها إلى منارات للثقافة والمعرفة في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يتفقّد مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على احتياجاتها
سبق

تفقّد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.

وتجوّل في مرافق المكتبة، واطّلع على أقسامها وبرامجها، وذلك لمعرفة احتياجاتها في الفترة المقبلة في ضوء ما تمّ الكشف عنه في حفل الإعلان عن رؤية وتوجهات وزارة الثقافة التي تضمنت مبادرة لتطوير المكتبات العامة.

وقال: "إن مكتبة الملك فهد الوطنية تعد صرحاً ثقافياً بالغ الأهمية، لما تحتويه من ثراءٍ ثقافي ومعرفي، جعلها تحتل مكانة مهمة في المجال الثقافي السعودي".

وأضاف: "إن المكتبة منذ إطلاقها عام 1990م إلى اليوم وهي تؤدي دوراً كبيراً في دعم الثقافة السعودية وحفظها وتوثيقها"، مؤكداً حرص وزارة الثقافة على البناء على هذا النجاح لتحقيق نجاحات أكبر من خلال المبادرات الخاصة بالمكتبات والنشر.

يُذكر أن وزارة الثقافة أعلنت مساء الأربعاء 27 مارس 2019 م، رؤيتها وتوجهاتها متضمنة دعماً كبيراً للمكتبات العامة، عبر مبادرة مخصّصة لها، وذلك بهدف تطويرها وتحويلها إلى منارات للثقافة والمعرفة في جميع مناطق المملكة.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
11:27 AM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:02 PM

وزير الثقافة يتفقّد مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على احتياجاتها

قال: تعد صرحاً ثقافياً بالغ الأهمية لما تحتويه من ثراء ثقافي ومعرفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفقّد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.

وتجوّل في مرافق المكتبة، واطّلع على أقسامها وبرامجها، وذلك لمعرفة احتياجاتها في الفترة المقبلة في ضوء ما تمّ الكشف عنه في حفل الإعلان عن رؤية وتوجهات وزارة الثقافة التي تضمنت مبادرة لتطوير المكتبات العامة.

وقال: "إن مكتبة الملك فهد الوطنية تعد صرحاً ثقافياً بالغ الأهمية، لما تحتويه من ثراءٍ ثقافي ومعرفي، جعلها تحتل مكانة مهمة في المجال الثقافي السعودي".

وأضاف: "إن المكتبة منذ إطلاقها عام 1990م إلى اليوم وهي تؤدي دوراً كبيراً في دعم الثقافة السعودية وحفظها وتوثيقها"، مؤكداً حرص وزارة الثقافة على البناء على هذا النجاح لتحقيق نجاحات أكبر من خلال المبادرات الخاصة بالمكتبات والنشر.

يُذكر أن وزارة الثقافة أعلنت مساء الأربعاء 27 مارس 2019 م، رؤيتها وتوجهاتها متضمنة دعماً كبيراً للمكتبات العامة، عبر مبادرة مخصّصة لها، وذلك بهدف تطويرها وتحويلها إلى منارات للثقافة والمعرفة في جميع مناطق المملكة.

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