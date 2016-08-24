يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة!

قال: ظهور نجم سهيل علامة على تصرم أيام الصيف تدريجياً.. "أشعار وتغنٍ"

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء هو أول أيام #سهيل، وهو أشهر النجوم عند العرب قديماً وحديثاً ثاني ألمع نجم في السماء ليلاً بعد الشعرى.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "يعد ظهور نجم سهيل علامة على تصرم أيام الصيف تدريجياً، ويقدّر الفلكيين أن عمر نجم سهيل 27 مليون سنة، وكانت العرب تتغنى بنجم سهيل وتذكره في أشعارها".

وتابع: هو منزلة "الطرفة" أيامه 13 يـوماً، وهو المنزلة السابعة (والأخيرة) من فصل الصيف؛ ويعتدل الجو تدريجياً آخر الليل مع بقاء الأجواء حارة في النهار؛ مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار، ويُزرع فيه الخضار مثل نوء النثرة تستمر فيه هجرة الدخل.

وأردف: تبدأ هجرة الصفاري وتقول العامة "إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة" كناية عن كثرة التمر واللبن وذلك لفصل الصغار عن الأمهات.

وقال: "نجم سهيل يدل على الجنوب، ويسمى سهيل اليماني، وسهيل بداية حساب العرب للطوالع، وعددها 28 طالعاً لكل طالع 13 يوماً؛ عدا الجبهة 14 يوماً".