ملفات "الرقابة ومكافحة الفساد" على طاولة "في الصورة" غدًا

"المديفر" يناقش "الكهموس" على مدى 90 دقيقة حول أهم القضايا بالهيئة

يحلّ رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، غدًا الاثنين، ضيفًا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة"، الذي يُعرض على شاشة "روتانا خليجية" في الـ9:30 مساءً.

ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر، مازن الكهموس في لقاء خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات والقضايا المرتبطة بهيئة الرقابة وملفات مكافحة الفساد في المملكة.

ويُعرض البرنامج الحواري بشكل أسبوعي على شاشة "روتانا خليجية"، ويهدف إلى خدمة الجمهور السعودي، ويتناول أهم مواضيع وهواجس المشاهدين، من خلال استضافة باقة من كبار المسؤولين وصناع القرار في المملكة، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين؛ ليضع جمهوره العريض في الصورة من أهم الأحداث التي تشهدها المملكة في المرحلة الحالية على كل الأصعدة؛ من خلال طرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطنين والمواطنات على الضيوف؛ فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار والنقاش بكل شفافية وجراءة ووضوح وبأسلوب هادئ وذكي كعادة المديفر.