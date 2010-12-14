وصل ولي عهد الكويت مشعل الجابر الصباح للمشاركة في القمة الخليجية في الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.

الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ولي عهد الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-14 وصل ولي عهد الكويت مشعل الجابر الصباح للمشاركة في القمة الخليجية في الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 06:05 PM

الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ولي عهد الكويت لحضور القمة الخليجية بالرياض اليوم





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وصل ولي عهد الكويت مشعل الجابر الصباح للمشاركة في القمة الخليجية في الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.