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أكثر من 350 ألف مستفيد من الرعاية المزمنة في تجمّع الرياض الصحي الأول

خلال 2020.. إضافة 90.223 مستفيداً جديداً إلى قائمة المرضى المسجلين سابقاً

نجح تجمّع الرياض الصحي الأول ممثل بمسار الرعاية المزمنة في تقديم خدماته لـ 350.816 مستفيداً، وإضافة 90.223 مستفيداً جديداً إلى قائمة المرضى المسجلين سابقاً، وذلك في إطار جهوده للارتقاء بالرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى خلال عام 2020م.

وبلغت الفحوص التي تم إجراؤها في مسار الرعاية المزمنة خلال العام الماضي 128.434 فحصاً، ظهر منها 117.897 نتيجة سلبية، كما تم إدراج 10.537 حالة إيجابية في خدمة المتابعة عن طريق مدير الحالة، في حين بلغ عدد المستفيدين من فحص السكري 106.539 مستفيداً ظهر منها 7.841 إيجابية، كما تم تقديم خدمة فحص الدهون 25.431 ظهر منها 2.664 إيجابية.

وتمت إضافة هذه الحالات المكتشفة إلى قائمة المرضى المسجلين سابقاً، حيث بلغ عدد مرضى المسجلين لمرض السكري 32.903، وبلغ عدد مرضى ضغط الدم 32.901، كما بلغ عدد حالات نسبة الدهون 17.120 حالة، وبلغ عدد مرضى الربو المسجلين إلى 7.299 مريض، جميعهم يتلقون الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة الشاملة للمرضى.

وخلال 3 أشهر عمل تم تحويل 523 حالة مستقرة "عن طريق مدير الحالة" من مستشفيات التجمع لمتابعة العلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ وذلك بهدف تسهيل وصول المستفيد السريع للخدمة الصحية وتيسيرها له.

ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول وعزمها على مواصلة النجاحات خلال العام الجديد، والعمل على مواجهة التحديات واستكمال الإنجازات، عبر إيجاد خدمات مبتكرة تتيح الوصول إلى الجميع، وخلق شبكة متكاملة ومترابطة تُسهِّل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي تحافظ على صحة المواطن أكثر من علاجه، بجانب عملها على تقليل فترات الانتظار عن طريق حزمة من المبادرات، وتنمية مراكز الرعاية الأولية، ليضيف ذلك كله إلى ما حققه من برامج ومبادرات نوعية في عام 2020.

الجدير بالذكر أن تجمّع الرياض الصحي الأول هو إحدى ثمار جهود وزارة الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق "رؤية 2030" التي رسم خارطتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويُمكن لأي مواطن الحصول على الخدمات المقدمة بزيارة أحد المراكز الصحية.

تجمّع الرياض الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 350 ألف مستفيد من الرعاية المزمنة في تجمّع الرياض الصحي الأول
سبق

نجح تجمّع الرياض الصحي الأول ممثل بمسار الرعاية المزمنة في تقديم خدماته لـ 350.816 مستفيداً، وإضافة 90.223 مستفيداً جديداً إلى قائمة المرضى المسجلين سابقاً، وذلك في إطار جهوده للارتقاء بالرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى خلال عام 2020م.

وبلغت الفحوص التي تم إجراؤها في مسار الرعاية المزمنة خلال العام الماضي 128.434 فحصاً، ظهر منها 117.897 نتيجة سلبية، كما تم إدراج 10.537 حالة إيجابية في خدمة المتابعة عن طريق مدير الحالة، في حين بلغ عدد المستفيدين من فحص السكري 106.539 مستفيداً ظهر منها 7.841 إيجابية، كما تم تقديم خدمة فحص الدهون 25.431 ظهر منها 2.664 إيجابية.

وتمت إضافة هذه الحالات المكتشفة إلى قائمة المرضى المسجلين سابقاً، حيث بلغ عدد مرضى المسجلين لمرض السكري 32.903، وبلغ عدد مرضى ضغط الدم 32.901، كما بلغ عدد حالات نسبة الدهون 17.120 حالة، وبلغ عدد مرضى الربو المسجلين إلى 7.299 مريض، جميعهم يتلقون الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة الشاملة للمرضى.

وخلال 3 أشهر عمل تم تحويل 523 حالة مستقرة "عن طريق مدير الحالة" من مستشفيات التجمع لمتابعة العلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ وذلك بهدف تسهيل وصول المستفيد السريع للخدمة الصحية وتيسيرها له.

ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول وعزمها على مواصلة النجاحات خلال العام الجديد، والعمل على مواجهة التحديات واستكمال الإنجازات، عبر إيجاد خدمات مبتكرة تتيح الوصول إلى الجميع، وخلق شبكة متكاملة ومترابطة تُسهِّل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي تحافظ على صحة المواطن أكثر من علاجه، بجانب عملها على تقليل فترات الانتظار عن طريق حزمة من المبادرات، وتنمية مراكز الرعاية الأولية، ليضيف ذلك كله إلى ما حققه من برامج ومبادرات نوعية في عام 2020.

الجدير بالذكر أن تجمّع الرياض الصحي الأول هو إحدى ثمار جهود وزارة الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق "رؤية 2030" التي رسم خارطتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويُمكن لأي مواطن الحصول على الخدمات المقدمة بزيارة أحد المراكز الصحية.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
02:27 PM

أكثر من 350 ألف مستفيد من الرعاية المزمنة في تجمّع الرياض الصحي الأول

خلال 2020.. إضافة 90.223 مستفيداً جديداً إلى قائمة المرضى المسجلين سابقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح تجمّع الرياض الصحي الأول ممثل بمسار الرعاية المزمنة في تقديم خدماته لـ 350.816 مستفيداً، وإضافة 90.223 مستفيداً جديداً إلى قائمة المرضى المسجلين سابقاً، وذلك في إطار جهوده للارتقاء بالرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى خلال عام 2020م.

وبلغت الفحوص التي تم إجراؤها في مسار الرعاية المزمنة خلال العام الماضي 128.434 فحصاً، ظهر منها 117.897 نتيجة سلبية، كما تم إدراج 10.537 حالة إيجابية في خدمة المتابعة عن طريق مدير الحالة، في حين بلغ عدد المستفيدين من فحص السكري 106.539 مستفيداً ظهر منها 7.841 إيجابية، كما تم تقديم خدمة فحص الدهون 25.431 ظهر منها 2.664 إيجابية.

وتمت إضافة هذه الحالات المكتشفة إلى قائمة المرضى المسجلين سابقاً، حيث بلغ عدد مرضى المسجلين لمرض السكري 32.903، وبلغ عدد مرضى ضغط الدم 32.901، كما بلغ عدد حالات نسبة الدهون 17.120 حالة، وبلغ عدد مرضى الربو المسجلين إلى 7.299 مريض، جميعهم يتلقون الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة الشاملة للمرضى.

وخلال 3 أشهر عمل تم تحويل 523 حالة مستقرة "عن طريق مدير الحالة" من مستشفيات التجمع لمتابعة العلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ وذلك بهدف تسهيل وصول المستفيد السريع للخدمة الصحية وتيسيرها له.

ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول وعزمها على مواصلة النجاحات خلال العام الجديد، والعمل على مواجهة التحديات واستكمال الإنجازات، عبر إيجاد خدمات مبتكرة تتيح الوصول إلى الجميع، وخلق شبكة متكاملة ومترابطة تُسهِّل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي تحافظ على صحة المواطن أكثر من علاجه، بجانب عملها على تقليل فترات الانتظار عن طريق حزمة من المبادرات، وتنمية مراكز الرعاية الأولية، ليضيف ذلك كله إلى ما حققه من برامج ومبادرات نوعية في عام 2020.

الجدير بالذكر أن تجمّع الرياض الصحي الأول هو إحدى ثمار جهود وزارة الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق "رؤية 2030" التي رسم خارطتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويُمكن لأي مواطن الحصول على الخدمات المقدمة بزيارة أحد المراكز الصحية.

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