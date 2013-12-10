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تشيلي.. اختفاء طائرة على متنها العشرات كانت في رحلة للقطب الجنوبي

مهمتها الدعم اللوجستي لصيانة منشآت القوات المسلحة في قاعدة عسكرية

فقدت القوات المسلحة في تشيلي، أمس الاثنين، طائرة شحن تابعة لها كانت في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، وعلى متنها 38 شخصًا.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز "هيركوليز سي 130" في الساعة 4:55 مساء بالتوقيت المحلي، من مدينة بونتا أريناس، وفُقِد الاتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساء.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قالت القوات المسلحة في بيان: "كان على متن الطائرة 38 شخصًا، منهم 17 من أفراد الطاقم، و21 من الركاب".

وكانت الطائرة في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي العسكرية في قاعدة القطب الجنوبي.

تشيلي القارة القطبية الجنوبية طائرة شحن

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تشيلي.. اختفاء طائرة على متنها العشرات كانت في رحلة للقطب الجنوبي
سبق

فقدت القوات المسلحة في تشيلي، أمس الاثنين، طائرة شحن تابعة لها كانت في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، وعلى متنها 38 شخصًا.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز "هيركوليز سي 130" في الساعة 4:55 مساء بالتوقيت المحلي، من مدينة بونتا أريناس، وفُقِد الاتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساء.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قالت القوات المسلحة في بيان: "كان على متن الطائرة 38 شخصًا، منهم 17 من أفراد الطاقم، و21 من الركاب".

وكانت الطائرة في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي العسكرية في قاعدة القطب الجنوبي.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
08:54 AM

تشيلي.. اختفاء طائرة على متنها العشرات كانت في رحلة للقطب الجنوبي

مهمتها الدعم اللوجستي لصيانة منشآت القوات المسلحة في قاعدة عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فقدت القوات المسلحة في تشيلي، أمس الاثنين، طائرة شحن تابعة لها كانت في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، وعلى متنها 38 شخصًا.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز "هيركوليز سي 130" في الساعة 4:55 مساء بالتوقيت المحلي، من مدينة بونتا أريناس، وفُقِد الاتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساء.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قالت القوات المسلحة في بيان: "كان على متن الطائرة 38 شخصًا، منهم 17 من أفراد الطاقم، و21 من الركاب".

وكانت الطائرة في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي العسكرية في قاعدة القطب الجنوبي.

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