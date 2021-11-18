"عصام الشوالي" معلقًا على إياب النهائي بين "أوراوا" و"الهلال"!

تم تعيين المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على أحداث مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا بين أوراوا الياباني والهلال.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف سجله محترف الفريق، اللاعب البيروفي أندري كاريلو من تمريرة متقنة للاعب محمد البريك.

يُذكر أن آخر نهائيين شارك فيهما الهلال كان المعلق نفسه هو الموجود وذلك أمام سيدني في الرياض وهي المباراة التي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي وخسارة الزعيم للقب.

والمباراة الثانية كانت أيضًا في إياب عام 2017 في ملعب سايتاما في العاصمة اليابانية وانتهت أيضًا بخسارة الهلال للقب بعدما انهزم أمام الفريق الياباني بهدف نظيف.