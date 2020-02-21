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"الأرصاد": رياح نشطة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل.


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

الأرصاد حالة الطقس تبوك رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل.


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
03:34 PM

"الأرصاد": رياح نشطة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
869

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل.


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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