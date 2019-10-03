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وزير دفاع اليمن يثمّن تضحيات تحالف دعم الشرعية في بلاده

خلال كلمة له أثناء لقاء قيادات من التحالف والجيش الوطني

ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، مواقف دول تحالف دعم الشرعية في بلاده.

وأشاد، خلال كلمة في لقاء قيادات من التحالف والجيش الوطني؛ بتضحيات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المعركة الدفاعية لدرء التهديدات الإيرانية التي تتربّص بالمنطقة.

وأوضح "المقدشي" أن الشعب اليمني يقف إلى جانب قواته المسلحة حتى تحقيق الأهداف المنشودة واستعادة كل شبر من الوطن، وحتى يعود لليمن أمنه واستقراره وترفرف راية الجمهورية اليمنية على كل أرجاء الوطن.

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وزير دفاع اليمن يثمّن تضحيات تحالف دعم الشرعية في بلاده
سبق

ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، مواقف دول تحالف دعم الشرعية في بلاده.

وأشاد، خلال كلمة في لقاء قيادات من التحالف والجيش الوطني؛ بتضحيات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المعركة الدفاعية لدرء التهديدات الإيرانية التي تتربّص بالمنطقة.

وأوضح "المقدشي" أن الشعب اليمني يقف إلى جانب قواته المسلحة حتى تحقيق الأهداف المنشودة واستعادة كل شبر من الوطن، وحتى يعود لليمن أمنه واستقراره وترفرف راية الجمهورية اليمنية على كل أرجاء الوطن.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
05:37 PM

وزير دفاع اليمن يثمّن تضحيات تحالف دعم الشرعية في بلاده

خلال كلمة له أثناء لقاء قيادات من التحالف والجيش الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، مواقف دول تحالف دعم الشرعية في بلاده.

وأشاد، خلال كلمة في لقاء قيادات من التحالف والجيش الوطني؛ بتضحيات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المعركة الدفاعية لدرء التهديدات الإيرانية التي تتربّص بالمنطقة.

وأوضح "المقدشي" أن الشعب اليمني يقف إلى جانب قواته المسلحة حتى تحقيق الأهداف المنشودة واستعادة كل شبر من الوطن، وحتى يعود لليمن أمنه واستقراره وترفرف راية الجمهورية اليمنية على كل أرجاء الوطن.

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